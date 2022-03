Veolia meldet starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2021

Der französische Umweltkonzern Veolia hat im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnisse deutlich gesteigert. Das Unternehmen meldete heute in Paris einen Umsatzzuwachs von knapp zehn Prozent im Vergleich zu 2020 auf 28,5 Mrd €. Der Jahresüberschuss nach Minderheitsanteilen erreichte 404 Mio € und war damit mehr als viermal höher als der Vorjahreswert von rund 89 Mio €.

Die weltweiten Entsorgungsaktivitäten des Konzerns steigerten den Umsatz um 16 Prozent, von 9,6 Mrd € im Vorjahr auf 11,2 Mrd €. Zum Wachstum trugen vorrangig der Wiederanstieg der Abfallmengen sowie höhere Sekundärrohstoffpreise bei. In der Region Zentraleuropa, der Deutschland zugeordnet ist, gab es für die Entsorgungsaktivitäten einen organischen Umsatzzuwachs von 18 Prozent auf rund 1,3 Mrd €. Insgesamt erzielten die deutschen Aktivitäten des Konzerns einen Jahresumsatz von rund zwei Mrd € bei einer Zuwachsrate von neun Prozent.

„Veolia startet unter guten Bedingungen in das Jahr 2022, zu einem Zeitpunkt, an dem wir die Integration der Aktivitäten von Suez beginnen, die wir im Zuge des öffentlichen Übernahmeangebots erworben haben“, sagte Konzernchef Antoine Frérot bei der Bekanntgabe der Zahlen. „Rund zehn Mrd € Umsatz werden damit zu den 2021 erzielten 28 Mrd € hinzukommen, was einem Anstieg von mehr als 30 Prozent entspricht und vor allem unsere internationale Präsenz stärken und die Innovation beschleunigen wird.“

Dieses Wachstum werde zusammen mit den erwarteten Synergien dazu führen, dass der Nettogewinn des Konzerns im laufenden Geschäftsjahr um mehr als 20 Prozent steigen werde, kündigte Frérot an. „Die Schaffung des unangefochtenen Weltmarktführers der ökologischen Transformation ist angelaufen und auf Kurs.“

Den ausführlichen Bericht zu den Geschäftszahlen und aktuellen Aussichten von Veolia lesen Sie nächste Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 12/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits ab Dienstag, 14 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: