Metso Outotec verkauft Teilbereich der Recyclingsparte an Ahlström Capital

Der finnische Anlagen- und Maschinenbauer Metso Outotec veräußert Teile seiner Recyclingtechniksparte an Ahlström Capital, eine in Familienbesitz befindliche Investmentgesellschaft. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten die Transaktionspartner Ende vergangener Woche bei der Bekanntgabe der Verkaufsvereinbarung mit. Den Abschluss der Transaktion erwarten die beiden Unternehmen für das vierte Quartal des laufenden Jahres.

Ahlström Capital wird den Angaben zufolge den auf nichtmetallische Abfälle ausgerichteten Teilbereich „Waste Recycling" übernehmen. Er umfasst die Produktion stationärer und mobiler Zerkleinerungsanlagen für Abfallströme wie Siedlungsabfälle, Sperrmüll, Biomasse, Altpapier, Altkunststoffe, mineralische Abfälle und Schlacken sowie Ersatz- und Verschleißteile und Dienstleistungen rund um diese Anlagen.

Der Teilbereich wird nach dem Verkauf als M&J firmieren und seinen Hauptsitz in Horsens in Dänemark haben. Alle aktuellen Mitarbeiter, rund 120 Personen, werden bei der Transaktion übernommen. Im letzten Jahr erwirtschafteten die Aktivitäten den Angaben zufolge einen Nettoumsatz von rund 50 Mio €. Metso hatte das dänische Unternehmen M&J Industries A/S Ende 2009 vom Finanzinvestor Dansk Kapitalanlaeg erworben.

