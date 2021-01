Derichebourg will französischen Schrott- und Metallrecycler Ecore übernehmen

Auf dem französischen Schrott- und Metallrecyclingmarkt bahnt sich eine Großfusion an. Der Recycling- und Dienstleistungskonzern Derichebourg gab kurz vor dem Jahreswechsel bekannt, in Exklusivverhandlungen mit den Aktionären des Schrott- und Metallrecyclers Ecore über die vollständige Übernahme der Unternehmensgruppe zu stehen. Die Transaktion stehe allerdings noch unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen zwischen den Parteien und der wettbewerbsrechtlichen Genehmigung, teilte Derichebourg mit.

Der Konzern schätzt in seinem Jahresbericht 2019/20 den eigenen Marktanteil in Frankreich auf 16 bis 17 Prozent bei der Schrott- und Altmetallsammlung und auf 23 Prozent bei der Aufbereitung. Ecore wird in dem Bericht als zweitgrößter Akteur auf dem nationalen Markt mit einem geschätzten Anteil von 15 bis 20 Prozent bei der Schrott- und Altmetallaufbereitung beschrieben.

