Altgerätesammelmenge stagniert in Europa

E-Schrott bleibt weiterhin eines der Sorgenkinder der Abfallwirtschaft. Das bestätigen aktuelle Eurostat-Zahlen zur Sammlung von Altgeräten. Demzufolge stellen die ambitionierten Zielvorgaben der EU-Altgeräterichtlinie nicht nur für Deutschland eine große Herausforderung dar. Zwar hat die Mehrheit der Mitgliedstaaten das Sammelziel von 45 Prozent erreicht.

In vielen Fällen stagnierten Quoten und Sammelmengen oder waren im Vergleich zu den Vorjahren sogar rückläufig. Die Erreichung des seit letztem Jahr geltenden Mindestsammelziels von 65 Prozent rückt somit in weite Ferne, zumal die in den letzten Jahren zum Teil stark steigenden Verkaufsmengen die Sammelverpflichtung weiter erhöhen.

Deutschland hat das Sammelziel 2018 bekanntlich mit einer Quote von 43 Prozent verfehlt. Damit rangiert die Bundesrepublik im europaweiten Vergleich auf einem der hinteren Plätze. Lediglich für Italien, Litauen, Slowenien, Rumänien und Malta ergeben sich aus den Eurostat-Zahlen noch geringere Erfassungsquoten. Allerdings liegen für eine Reihe von Mitgliedstaaten für 2018 noch keine Zahlen zur Sammlung von Altgeräten vor, so dass für einen Vergleich auf die Daten der Vorjahre zurückgegriffen werden muss.

An der Spitze bei der Sammlung von Altgeräten stand auch 2018 erneut Kroatien. Das jüngste EU-Mitglied meldet erneut eine Sammelquote von über 80 Prozent. Mit Bulgarien hat nur ein weiteres Land die Quote von 65 Prozent bereits erreicht, hier stammen die letzten verfügbaren Daten jedoch noch aus dem Jahr 2017. Irland, Estland und Ungarn erreichten immerhin Werte von über 60 Prozent.

