Verbrennungsanlagen werden noch lange gebraucht

Anlagen zur thermischen Abfallbehandlung werden auch unter dem Postulat einer zirkulären Wirtschaftsweise noch lange benötigt. Zu diesem Ergebnis kommt das Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) in einer Kurzstudie für die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR).

Demnach ist die Menschheit noch weit entfernt vom Ideal einer Circular Economy, in der die Reststoffe des einen die Rohstoffe des anderen darstellen und so gut wie keine Abfälle anfallen. Das Problem sei, dass auch heute noch viele Produkte und Güter hergestellt werden, die nicht nach den Prinzipien einer zirkulären Wirtschaft designt wurden, heißt es in der Studie. Dies habe sowohl technologische und wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Gründe.

Die Wissenschaftler bezeichnen das "Maß der Zirkularität der weltweiten Wirtschaft" beziehungsweise der EU als ernüchternd. Es liege noch ein weiter Weg zur Umsetzung der Vision einer zirkulären Wirtschaft vor der Industriegesellschaft: Bezogen auf die global eingesetzte Materialmenge betrage der Recyclinganteil weltweit rund 6,5 Prozent, in der EU-27 seien es 13 Prozent und in Deutschland immerhin 17 Prozent.

