Stahlwerke starten mit verhaltener Schrottnachfrage ins neue Jahr

Verglichen mit dem Jahresbeginn 2021, als die Stahlschrottpreise regelrecht explodierten, fiel der Auftakt in das Stahlschrottjahr 2022 deutlich unspektakulärer aus. Nach den Werks- und Betriebsschließungen der letzten Wochen ist noch wenig Bewegung im Markt. Bei einer noch verhaltenen Nachfrage der Stahlwerke und einem eher reduzierten Schrottaufkommen tendierten die Abschlüsse zwischen Handel und Stahlherstellern im Januar preislich seitwärts bis leicht rückläufig. Prognosen zur weiteren Entwicklung sind noch sehr vage.

Im November gab es nicht wenige Händler, die für Januar einen erneuten Preissprung vorausgesagt hatten. Dass sich diese Erwartungshaltung nicht erfüllen würde, deutete sich schon im Dezember an. Hohe Energiekosten und fehlende Abrufe der Stahl verarbeitenden Industrie bremsen seit Wochen die Schrottnachfrage der Stahlwerke. Hinzu kamen die sich zuspitzende Wirtschaftskrise in der Türkei und der Verfall der Lira, was den Exportpreis für Schrott bis in den Januar hinein stark unter Druck setzte.

Zum Jahresbeginn versuchten die deutschen Stahlhersteller daher zunächst, den Einkaufspreis für Schrott deutlich zu senken. Die meisten Händler spielten aber auf Zeit, und das Warten wurde belohnt. Denn mit der zuletzt wieder anziehenden Schrottnachfrage der Türkei stabilisierte sich der Exportpreis, so dass auch die europäischen Schrottverbraucher nachziehen mussten. Einzig die italienischen Stahlwerke beharrten den Angaben zufolge bis zuletzt auf ihren Abschlagsforderungen und verwiesen auf einen geringen Schrottbedarf.

