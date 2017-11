Rekommunalisierung in Goch vorerst gestoppt

Die Stadt Goch wird die Müllentsorgung vorerst nicht rekommunalisieren. Der Stadtrat hat am Mittwoch in einer Sondersitzung mit großer Mehrheit gegen die Pläne der Verwaltung gestimmt, wonach die Kommune die Müllentsorgung ab dem Jahr 2019 selbst übernehmen sollte. Der Vorschlag der Verwaltung zur "Neuorganisation der Abfallentsorgung" sah die Gründung einer Anstalt des Öffentlichen Rechts vor.

Der Stadtrat beschloss nun, die Entsorgung ab 2019 neu auszuschreiben. Die Kommunen hatte den bis Ende Dezember 2018 laufenden Vertrag mit dem Entsorger Schönmackers bereits vor rund einem Jahr gekündigt worden war. Schönmackers entsorgt in Goch seit 1973 Abfall.

Im Zuge der Überlegungen zur Neuorganisation der Abfallentsorgung in der Stadt Goch hatten auch Sondierungsgespräche mit der Stadt Kleve stattgefunden. Grundsätzlich seien sich die Beteiligten einig gewesen, dass ein Zusammenschluss zwar sinnvoll ist, aber eine tatsächliche Umsetzung einer interkommunalen Zusammenarbeit zu beginn 2019 nicht realisierbar sei. Perspektivisch sollte die Alternative einer interkommunalen Zusammenarbeit, auch mit Blick auf die übrigen Kommunen in der direkten Nachbarschaft, bei einer Aussicht auf Umsetzbarkeit weiterhin geprüft werden, hieß es in der Verwaltungsvorlage.

Im Stadtrat war unter anderem kritisiert worden, dass die Stadt den Rat erst in der Sitzung vom 10. Oktober über die Kündigung des Entsorgungsvertrages mit Schönmackers informiert habe.

