Mehrheit der BDE-Mitglieder 2021 mit höheren Umsätzen und mehr Beschäftigten

Auch im zweiten Coronajahr hat sich die deutsche Recycling- und Entsorgungswirtschaft als robust erwiesen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft bei seiner aktuellen Mitgliederumfrage. So hätte fast die Hälfte der befragten Firmen eine im Vergleich zum Vorjahr bessere Auftragslage gemeldet. Zudem hätten viele Unternehmen ihre Umsätze steigern können, teilte der BDE heute mit.

„Die Branche hat sich im vergangenen Jahr insgesamt trotz aller Herausforderungen gut behaupten können. Die insgesamt positiven Zahlen verschaffen den Unternehmen eine zuversichtliche Stimmung, mit der die Branche in das Jahr 2022 gestartet ist. Dennoch ist nicht zu verkennen, dass es auch in diesem Jahr weiterhin teilweise große Herausforderungen zu bewältigen gibt“, sagte BDE-Präsident Peter Kurth zur Umfrage. Zugleich äußerte sich der Verbandspräsident erfreut, dass 53 Prozent der befragten Unternehmen im vergangenen Jahr ihre Beschäftigtenzahl erhöht haben. Knapp die Hälfte der befragten Firmen will in diesem Jahr weitere Stellen schaffen.

Bei der Umsatzentwicklung verzeichnen 69 Prozent der befragten Unternehmen einen Zuwachs, während die Einnahmen bei 22 Prozent der Firmen unverändert blieben. Lediglich neun Prozent der Betriebe meldeten rückläufige Umsätze. Für das begonnene Jahr 2022 erwarten 44 Prozent der befragten Unternehmen eine Umsatzverbesserung, während 38 Prozent mit gleichbleibenden und 18 Prozent mit sinkenden Einnahmen rechnen.

Fast die Hälfte der Unternehmen will 2022 mehr Personal einstellen

Auch bei der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zeigen sich die Unternehmen optimistisch. So will fast die Hälfte der befragten Unternehmen in größerem oder moderatem Umfang Arbeitskräfte einstellen. 38 Prozent der Befragten wollen keine Veränderungen am Personalbestand vornehmen. Lediglich vier Prozent der Firmen planen, Arbeitsplätze geringfügig oder in größerem Umfang abzubauen.

Zu den großen Herausforderungen in diesem Jahr zählen 73 Prozent der befragten Unternehmen die explosionsartige Entwicklung der Energiekosten sowie den weiterhin gravierenden Fachkräftemangel (72 Prozent) und Fahrerengpass (69 Prozent). Mit Blick auf die Bundestagswahl im vergangenen September wurden die Unternehmen auch nach ihrer Meinung zur Politik befragt.

Müssten die Firmen die Politik des letzten Jahres mit einer Schulnote bewerten, so ergäbe sich im Durchschnitt eine 3,5, berichtet der BDE weiter. Mit Ablauf des ersten Pandemiejahres 2020 hätten noch die Maßnahmen der Politik zur Eindämmung und zum Schutz im Vordergrund gestanden, die damals mit einer 2,9 noch insgesamt positiv bewertet wurde.

Koalitionsvertrag geht bei Kreislaufwirtschaft für knappe Mehrheit in richtige Richtung

Im vergangenen Jahr seien dann wieder die politischen Dauerbrenner für die Unternehmen in den Vordergrund getreten. Laut BDE sind das die ausufernde Bürokratie, die schleppende Digitalisierung der Verwaltung, sowie der zu schwache Vollzug und zu wenig Impulse.

Dennoch herrsche aktuell unter den befragten Firmen einige Zuversicht, denn rund 50 Prozent von ihnen sehen insbesondere im Abschnitt „Kreislaufwirtschaft“ des Koalitionsvertrages der Bundesregierung die „richtige Richtung“. 41 Prozent der Befragten sehen die gesteckten Ziele hingegen skeptisch, denn aus ihrer Sicht ist „Papier geduldig“.

Als wichtigste Punkte im Koalitionsvertrag nennen die Unternehmen die Forderungen nach einem europaweiten Deponierungsverbot für unbehandelte Siedlungsabfälle, nach stoff- und produktspezifischen Rezyklateinsatzquoten sowie zur Stärkung der Herstellerverantwortung und Konzepten zum „Design for Recycling“.

