GRS Batterien und ERP melden Sammelquoten von über 46 Prozent

Die beiden Rücknahmesysteme für Altbatterien GRS und ERP haben die gesetzlich vorgeschriebene Mindestsammelquote von 45 Prozent im vergangenen Jahr erneut erfüllt. Die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS) weist für das Jahr 2017 eine Sammelquote von 46,9 Prozent aus. Das entspricht einer Steigerung um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Die Gesamtmenge der über das System zurückgenommenen Batterien nahm aber dennoch um 300 Tonnen auf knapp 15.700 Tonnen ab. Die an die GRS angeschlossenen Hersteller brachten 2017 mit insgesamt 38.200 Tonnen acht Prozent mehr neue Gerätebatterien auf den deutschen Markt als im Jahr zuvor.

Das herstellereigene Rücknahmesystem der European Recycling Platform (ERP) meldet für das vergangene Jahr einen leichten Anstieg der Sammelquote von 46,0 auf 46,3 Prozent. Unter anderem aufgrund der größeren Zahl an Herstellern im System hat sich die Menge der von den Mitgliedsunternehmen 2017 in Verkehr gebrachten Batterien auf 3.300 Tonnen mehr als verdoppelt. Die von ERP zurückgenommene Menge an Gerätealtbatterien stieg um ein Drittel auf über 1.000 Tonnen.

Das größte herstellereigene Batterierücknahmesystem CCR Rebat hat bereits Ende April über eine deutliche Steigerung seiner Sammelmengen berichtet. Mit einem Plus von rund 500 Tonnen auf 4.200 Tonnen erreichte CCR 2017 eine Sammelquote von über 50 Prozent.

