ELG Haniel in schwierigem Marktumfeld mit mehr Umsatz aber weniger Gewinn

Die Duisburger ELG Haniel GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 ihre Ergebnisprognosen deutlich verfehlt. Zwar stieg der Umsatz des weltweit an 53 Standorten tätigen Edelstahlrecyclers preisbedingt um sieben Prozent auf 1,81 Mrd €. Das operative Ergebnis schrumpfte allerdings auf 33 Mio € nach 49 Mio € im Vorjahr.

In das Geschäftsjahr hineingegangen war das Unternehmen mit der Erwartung eines überproportionalen Ergebnisanstiegs. Unter der Annahme niedrigerer relevanter Rohstoffpreise sagt ELG für 2019 nun einen deutlichen Umsatzrückgang voraus.

Das Marktumfeld von ELG gestaltete sich im Jahresverlauf 2018 zunehmend schwierig, erläutert der Mutterkonzern Franz Haniel & Cie. in seinem heute veröffentlichten Geschäftsbericht. So führte die Einführung von Zöllen auf Stahl- und Edelstahlimporte in die USA zu einem erhöhten Importdruck in der EU und bewirkte, dass die europäische Edelstahlproduktion – im Gegensatz zu anderen Weltregionen – nur marginal zulegte. In den USA haben die Handelsmaßnahmen laut Haniel bisher zwar zu einem positiveren Marktumfeld im Segment Edelstahl beigetragen. Sowohl in Europa als auch in den USA kam es zum Jahresende jedoch zu einem überraschend deutlichen Rückgang der Rohstoffnachfrage seitens der großen Edelstahlproduzenten.

Den eigenen deutlichen Ergebnisrückgang in 2018 führt ELG im Wesentlichen auf nicht näher spezifizierte negative Sonderfaktoren zurück, während im Vorjahr noch Sondererträge die Ergebnisentwicklung gestützt hatten. Weiterhin belasteten geringere Margen im Handelsgeschäft mit Edelstahlschrotten, aber auch negative Bewertungseffekte auf Vorratspositionen zum Jahresende.

Mittel- und langfristig rechnet ELG mit einem weiteren weltweiten Nachfrageanstieg bei Edelstahlprodukten. Außerdem werde das Geschäft mit Superlegierungen an Bedeutung gewinnen. Daher setzt das Unternehmen auf Expansion. Ziel sei es, die internationale Präsenz weiter zu optimieren.

Einen ausführlichen Bericht zur Geschäftsentwicklung von ELG Haniel lesen Sie in EUWID Recycling und Entsorgung 16/2019. Für Kunden unserer Premium-Angebote steht der Text bereits ab Dienstag 14 Uhr im E-Paper zur Verfügung: