Ehemalige Remondis-Managerin steuert Bremer Rekommunalisierung

Für die geplante Neuorganisation und Teilkommunalisierung der Abfallentsorgung in Bremen hat sich die Hansestadt eine erfahrene Kraft aus der Privatwirtschaft geholt. Daniela Enslein übernimmt ab 1. Januar 2018 eines von zwei Vorstandsämtern der neuen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) für Abfalllogistik und Straßenreinigung. Enslein arbeite zwischen 1996 und 2008 in verschiedenen Positionen für Remondis, unter anderem als Vertriebsleiterin Süd. Zuletzt war die 47-jährige als Abteilungsleiterin „Vertrieb Geschäftskunden“ bei der Rheinenergie AG in Köln tätig.

Im Vorstand der AöR wird Enslein für die Bereiche „Beteiligung und Vertrieb“ zuständig sein und zudem in den beiden Beteiligungs-GmbH als kommunale Geschäftsführerin eingesetzt und dort die kommunalen Interessen vertreten. Das zweite Vorstandsmitglied für die AöR wird den Bereich „Zentrale Dienste und Unternehmensentwicklung“ verantworten. Diese Ausschreibung läuft noch.

Wie berichtet, soll die AöR die Abfall-Logistik und Straßenreinigung in Bremen neu organisieren. Beide Auftragsgebiete werden in Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter dem Dach der AöR gemeinsam mit einem privaten Mehrheitsgesellschafter geführt. 2023 wird dann entschieden, ob die Straßenreinigung wieder vollständig in die öffentliche Hand zurückgeführt wird, 2028 soll diese Entscheidung für die Abfall-Logistik fallen.

