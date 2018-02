Timmermans warnt vor Verbrennung von Kunststoffabfällen

Die Getrenntsammlung von Kunststoffabfällen wird untergraben, wenn "hinterher alles zusammen irgendwo in einem Ofen landet", warnte EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans am Dienstag in Brüssel. In seiner Rede auf der Stakeholderkonferenz für die Kreislaufwirtschaft rief er vor dem Hintergrund der chinesischen Einfuhrbeschränkungen für Abfälle zu Vorsicht bei entsprechenden Entscheidungen auf.

Auf mögliche kurzfristige Lösungen für das Überangebot an bestimmten Kunststoff- und anderen Abfällen auf dem europäischen Markt ging Timmermans nicht ein. Insgesamt zeigte er sich aber zuversichtlich, dass der Markt für Recyclingkunststoffe und die Herstellung von Produkten mit Rezyklatgehalt so ausgebaut werden können, wie es für die Umsetzung der EU-Kunststoffstrategie erforderlich ist.

Die im Januar veröffentlichte Kunststoffstrategie sieht auch ein Verbot bestimmter Einwegprodukte aus Kunststoff vor. Die Kommission strebe an, einen entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag vor Ende Mai diesen Jahres vorzulegen, kündigte Timmermans auf der Konferenz an.

