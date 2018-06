Soex eröffnet Schuh-Recycling-Anlage

Nach fünfjähriger Entwicklungsarbeit haben Soex und die I:Collect GmbH die nach eigenen Angaben weltweit erste typenunabhängige Schuhrecyclinganlage in Wolfen in Sachsen-Anhalt vorgestellt. Die neue Anlage sei erstmalig in der Lage, alle Schuhtypen mechanisch in ihre ursprünglichen Bestandteile zu zerlegen, um daraus Sekundärrohstoffe - wie beispielsweise Gummi, Leder oder Schaumstoff - zu gewinnen.

Allein im deutschen Sortier - und Recyclingwerk der Firma Soex in Bitterfeld-Wolfen werden täglich mehrere zehntausend getragene Paar Schuhe angeliefert. Etwa 83 Prozent der Schuhe seien noch so gut erhalten, dass sie weitergetragen und weltweit als Secondhandware verkauft werden können. Doch ca. 17 Prozent der Schuhe seien unbrauchbar und mussten bisher entsorgt werden.

"Aufgrund der komplexen materiellen Beschaffenheit eines Schuhes war bis heute niemand in der Lage, alle Arten nicht mehr tragbarer Schuhe industriell zu recyceln und diese einem ökologisch sinnvollen Zweck zuzuführen", sagte Axel Buchholz, Geschäftsführer der Soex Textil-Vermarktungsgesellschaft m.b.H. sowie der I:Collect GmbH. "Deshalb haben wir uns 2012 dazu entschlossen, in das Projekt 'Schuhrecycling' zu investieren. Heute eröffnen wir einen Meilenstein der Recyclingwirtschaft, der beliebig skalierbar ist und so zukünftig allen Schuhherstellern, -händlern und -konsumenten einen nachhaltigen End-of-Life-Ansatz bietet."

