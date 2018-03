Sims Metal Management verstärkt Präsenz in England

Der nordenglische Schrott- und Altmetallrecycler Morley Waste Traders und seine Tochtergesellschaft Lord and Midgley gehören jetzt zum internationalen Schrottrecyclingkonzern Sims Metal Management.

Morley sei ein führender Metallrecycler und verfüge über zehn Standorte in Yorkshire, teilte Sims mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Morley Waste Traders bereitet nach eigenen Angaben mehr als 150.000 Tonnen Schrott jährlich auf.

Sims verfügt nun nach eigener Aussage über 50 Schrott- und Metallrecyclingstandorte in Großbritannien. Konzernchef Alistair Field bezeichnete die Aktivitäten von Morley als eine "wertvolle Ergänzung" der bestehenden Aktivitäten von Sims. Der Konzern war bislang an zwei Orten in der Grafschaft Yorkshire präsent, in Sheffield und Hull.

