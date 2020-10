Remondis mit weiteren Übernahmen

Remondis wächst weiter durch externe Übernahmen. In den letzten Wochen wurden wieder verschiedene Transaktionen zur Erhöhung von Beteiligungen oder zur Komplettübernahme bekannt. So hat Deutschlands größter Entsorgungskonzern die Freigabe für die Beteiligungserhöhung in Höhe von 25 auf nun 50 Prozent an der 2M Entsorgung Möller-Micheel GmbH erhalten.

Das Unternehmen ist im Bereich der Recycling- und Entsorgungswirtschaft im Kreis Steinfurt, im Landkreis Emsland, im Altkreis Tecklenburg und im Osnabrücker Raum tätig. Die von Remondis übernommenen Anteile in Höhe von 25 Prozent kamen auf den Markt, weil ein Familienteil von 2M Entsorgung aussteigen wollte.

