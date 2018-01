Positive Reaktionen auf Sondierungsergebnisse

Die Ergebnisse der Sondierung zwischen CDU/CSU und SPD im Hinblick auf eine Große Koalition sind in der Kommunal- und Entsorgungswirtschaft weitgehend auf ein positives Echo gestoßen.

Das Sondierungsergebnis sieht unter anderem vor, die Vermüllung der Weltmeere einzudämmen, Müllvermeidung und Recycling zu stärken sowie durch multi- und bilaterale Entwicklungszusammenarbeit den Aus- und Aufbau von Kreislaufwirtschaftssystemen zu unterstützen. Dabei solle sich die Zusammenarbeit insbesondere auch auf den Bereich der Ausbildung von Fachkräften in diesem Bereich und auf die Umweltbildung erstrecken.

VKU: Bedeutung der thermischen Abfallverwertung stärker würdigen

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßt den dokumentierten Willen der Sondierer, stärker auf Müllvermeidung und Recycling zu setzen. "Wir erwarten, dass in den anstehenden Koalitionsverhandlungen thematisiert wird, wie das neue Kreislaufwirtschaftspaket der EU zügig in nationales

Recht umgesetzt werden kann", so der VKU in einer ersten Stellungnahme.

Außerdem müsse die wachsende Bedeutung der thermischen Abfallverwertung für die Fernwärmeversorgung mit Blick auf den Klimaschutz stärker gewürdigt werden. Darüber hinaus gelte es, die Organisationshoheit der Kommunen für die Siedlungsabfallentsorgung zu festigen.

bvse begrüßt Bekenntnis zu fairem Wettbewerb und Modernisierung des Kartellrechts

Auch der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) reagierte überwiegend positiv. So sei das Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD aus Sicht der Recycling-Branche zu begrüßen, erklärte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. "Das klare Bekenntnis der Verhandlungspartner zu einer Stärkung von Müllvermeidung und Recycling ist gut, wichtig und richtig."

Auf Zustimmung trifft beim bvse zudem, dass fairer Wettbewerb als ein wesentliches Prinzip für Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung hervorgehoben werde. Kritisch wird jedoch gesehen, dass die Lohnnebenkosten steigen werden. Der bvse begrüßt, dass zumindest europäische Vorgaben nicht mit zusätzlichen bürokratischen Belastungen versehen werden.

Als erfreuliches Signal betrachtet der bvse, dass auch eine Modernisierung des Kartellrechts angestrebt wird. "In diese Diskussion werden wir uns in

jedem Fall einbringen, denn nach unserer Meinung reicht das kartellrechtliche Instrumentarium nicht aus. Hier muss etwas geschehen, damit der Mittelstand

in Deutschland stark bleibt", so Rehbock.

