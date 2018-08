Lidl-Konzern plant eigenes Duales System

Die Neckarsulmer Schwarz-Gruppe plant den nächsten Schritt im Entsorgungsmarkt. Unter dem Dach der Tochter GreenCycle GmbH will der führende Handelskonzern voraussichtlich ab 2020 ein neues, eigenes duales System an den Markt bringen. Das erfuhr EUWID von eingeweihten Kreisen. Entgegen anderslautender Berichte will Schwarz also kein bestehendes System kaufen.

Erste Gespräche zur Gründung eines neuen dualen Systems hat GreenCycle bereits mit fast allen Bundesländern in den letzten Wochen geführt. Geplant sei, im Laufe des nächsten Jahres das System nach Verpackungsgesetz genehmigen zu lassen und ab 2020 den operativen Betrieb aufzunehmen.

Branchenkenner halten es für durchaus möglich, dass GreenCycle künftig DSD die Rolle des Marktführers unter den Dualen Systemen streitig machen könnte. Denn die Handelsgruppe wolle mit ihrem neuen Dualen System nicht nur die Kreisläufe für die eigenen Verpackungen schließen. Das System soll auch für andere Handelsunternehmen und Hersteller offen sein.

