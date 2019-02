Kaum noch Kunststoffexporte aus dualen Systemen nach Asien

Kunststoffabfälle aus dem Dualen System sind auch in den letzten Jahren kaum noch in Asien gelandet. Die drei dualen Systeme Belland Vision, DSD und Interseroh haben 2017 im Schnitt etwa 2 Prozent der Leichtverpackungen (Kunststoffe, Metalle und Verbundstoffe) nach Asien exportiert. 13 Prozent der LVP-Menge wurden in Europa verarbeitet und 85 Prozent in deutschen Anlagen.

Die drei Systembetreiber stehen für 85 Prozent der in Deutschland erfassten Leichtverpackungen aus dem gelben Sack oder der gelben Tonne. Wie die drei Systeme über ihre Initiative „geTon“ berichten, sollen die Exporte an LVP nach Asien auch 2018 weiter rückläufig gewesen sein.