Kampagne für bessere Verpackungssammlung

Die Dualen Systeme werden im nächsten Jahr ihre Informationskampagne für eine bessere Sammelqualität von Leichtverpackungen (LVP) in der Stadt und dem Landkreis Euskirchen starten. Darauf verständigten sich die Systembetreiber vorige Woche. In dem Vertragsgebiet liegt die jährliche LVP-Sammelmenge bei etwas unter 50 Kilogramm pro Einwohner.

Der Test soll von März bis Juni 2019 laufen. Verläuft die Aktion in den Pilotgebiet erfolgreich, wollen die Systembetreiber ab 2020 bundesweit eine große Kampagne aufsetzen, zu der auch TV-Spots gehören sollen. Insgesamt sollen dann für drei Jahre jeweils rund acht Mio € ausgegeben werden.

Gegen nachlassende Sammelmoral

Die Kosten für das Testgebiet sollen insgesamt 500.000 € betragen. Grund für die Maßnahme ist das Verpackungsgesetz, das den Systembetreibern nicht nur hohe Recyclingquoten, sondern auch solche Kampagnen vorschreibt. Der Wettbewerb der derzeit neun Dualen Systeme hatte dazu geführt, dass bundesweite Informationskampagnen, die es noch zu Monopolzeiten des Grünen Punktes gab, schon vor vielen Jahren eingestellt wurden.

Die Sammelmoral hatte seither spürbar nachgelassen. An diesem Punkt setzt die nun geplante Information der Bürger an, um Restmüll- und Störstoffanteile

in den Gelben Säcken und Tonnen zu reduzieren. Teils gibt es Regionen, in denen der stofflich verwertbare Anteil bei der Sammlung von Leichtverpackungen nur noch 50 Prozent ausmacht.

Eine bessere Getrenntsammlung gilt als ein entscheidender Hebel, um die deutlich erhöhten Quotenvorgaben für das Recycling von Verpackungen

erfüllen zu können.