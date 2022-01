Stark steigende Altholzpreise durch geringe Mengen und hohe Strompreise

Wenig Eingang, enormer Bedarf, kurzfristig stark steigende Preise und eine wenig planbare Entwicklung – damit lässt sich die Lage auf dem Markt für Altholz aktuell zusammenfassen. „Es geht nicht mehr um den Preis, es geht nur noch um Mengen“, betonte etwa ein Kraftwerksleiter im Rahmen der aktuellen EUWID-Umfrage.

Bis auf wenige Ausnahmen seien die Winterlager „extrem überschaubar“, bereits nahezu abgefahren oder einfach leer. Während dies in den Vorjahren erst im Juni erfolgt sei, war das in diesem Winter bereits im Dezember der Fall. Man gehe faktisch mit null Bestand ins Frühjahr.

Aufgrund der stark gestiegenen Strompreise spielt die EEG-Vergütung faktisch keine Rolle mehr. Angesichts der Preisentwicklung bei der Brennstoffversorgung sei der hohe Strompreis Fluch und Segen zugleich. Denn insgesamt sind die Preise über alle Qualitäten hinweg drastisch gestiegen, in einem Ausmaß und vor allem einer Geschwindigkeit, wie sie selbst langjährige Branchenkenner „noch nicht gesehen und erlebt“ haben. In der Regel wurden die Preisanpassungen in mehreren Schritten vollzogen, teils wurden Lieferungen geordert, bei denen der Preis keine Rolle mehr gespielt habe.

