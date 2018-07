Borealis kauft Kunststoffrecycler Ecoplast

Der Kunststofferzeuger Borealis AG übernimmt den Kunststoffrecycler Ecoplast. Die Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH mit Sitz in Wildon gilt als Österreichs größter Polyethylen-Recycler. Das teilten beide Unternehmen heute mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Demnach wird Ecoplast-Geschäftsführer Lukas Intemann auch weiterhin die Geschicke des Recyclers leiten. Zugleich kündigte Ecoplast an, am Standort Wildon in der Steiermark über zehn Mio Euro in Wasch- und Extrusionsanlagen sowie eine automatische Sortieranlage zu investieren. Die Produktionskapazitäten würden somit um 60 Prozent gesteigert.

„Es herrscht Aufbruchsstimmung in der Branche. Die Herausforderung Kunststoffabfall kann in Europa nicht länger ignoriert werden. Es braucht stärkere Investitionen, internationale Kooperationen und nachhaltige Lösungen, um die europäischen Kunststoffziele erreichen zu können“, betont Ecoplast-Geschäftsführer Lukas Intemann. Ecoplast verarbeitet im steirischen Wildon derzeit jährlich rund 35.000 Tonnen und ab 2019 rund 60.000 Tonnen Post-Consumer-Kunststoffe zu LDPE- und HDPE-Rezyklaten.

Borealis hatte 2016 bereits den deutschen Kunststoffrecycler Mtm Plastics in Niedergebra übernommen, der künftig jährlich 80.000 Tonnen gemischte Post-Consumer-Kunststoffabfälle verarbeitet. Durch die Übernahme von Ecoplast wird Borealis zu einem der größten Kunststoffrecycling-Unternehmen in Europa.

