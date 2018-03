Verdi kündigt Ausweitung der Warnstreiks an

Nachdem auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam ergebnislos geblieben ist, kündigt die Gewerkschaft Verdi für nächste Woche eine deutliche Ausweitung der Warnstreiks an. Bereits diese Woche wurden zahlreiche kommunale Einrichtungen zumindest stunden- oder tageweise bestreikt, darunter auch kommunale Müllabfuhr und Straßenreinigung.

So blieben etwa in der Region Hannover bei aha die Wertstoffhöfe und die Deponien einen Tag geschlossen, auch das Servicetelefon war nicht besetzt. Auch die Straßenreinigung in Hannover wurde bestreikt. Gleiches galt für den Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) sowie die Abfallentsorgung in Salzgitter, das Baubetriebsamt und die Müllabfuhr im fränkischen Ansbach. In Rheinland-Pfalz und im Saarland kündigte Verdi mehrstündige Arbeitsniederlegungen an mehreren Standorten an. Betroffen sind laut Verdi unter anderem Müllabfuhren, Stadt- und Gemeindeverwaltungen.

In keinem wesentlichen Punkt gebe es eine Annäherung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske, zumal die Arbeitgeberseite auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot unterbreitet hatten. Verhandelt wird für 2,3 Mio Beschäftigte bei Bund und Kommunen, unter anderem für Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Kliniken, Sparkassen und Bundespolizisten. Nächster Verhandlungstermin ist der 15. und 16. April.

Fundamental auseinander lägen Gewerkschaften und Arbeitgeber bei Höhe und Struktur eines möglichen Abschlusses, sagte Bsirske. Verdi und der Beamtenbund dbb, der auch Angestellte vertritt, fordern sechs Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 200 € mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. „Es ist ziemlich deutlich, dass die Arbeitgeber an einen Mindestbetrag für die unteren und mittleren Entgeltgruppen nicht heranwollen“, so Bsirske.

