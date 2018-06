Remondis übernimmt Müntefering-Gockeln

Der Entsorger Remondis setzt seine Einkaufstour fort. In Nordrhein-Westfalen wird der mittelständische Entsorger Müntefering-Gockeln übernommen. Remondis bestätigte gegenüber EUWID den Kauf des Familienunternehmens mit Sitz in Herne, der allerdings noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht.



Der Entsorgungsfachbetrieb war 1980 in Wanne-Eickel vom Ehepaar Helene Müntefering Gockeln und Karl-Heinz Gockeln gegründet worden. Unter anderem ist das Unternehmen, das in der zweiten Generation von den Geschwistern Ulrike und Karl-Heinz Gockeln jun. geführt wird, in der Altholz-Aufbereitung sowie in der Aktenvernichtung tätig.

Insgesamt werden über 100 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz von Müntefering-Gockeln soll nach unbestätigten Informationen bei ca. 15 Mio € liegen. Remondis erzielte im Jahr 2017 schätzungsweise 7,4 Mrd € Umsatz.

