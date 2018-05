Remondis: Kommunen haben bei Restmüllsammlung Marktanteil von fast 50 Prozent

Der Restmüll von fast der Hälfte aller Einwohner in Deutschland wird von kommunalen Entsorgern eingesammelt. Die Kommunen haben ihren Marktanteil bei der Restabfallsammlung seit 2003 um über zehn Prozentpunkte auf 48,5 Prozent gesteigert. Würde man die Gemeinschaftsunternehmen mit privaten Entsorgern berücksichtigen, läge der Anteil sogar um weitere zehn Prozentpunkte höher, berichtet der Entsorgungskonzern Remondis mit Verweis auf eigene Marktanalysen.

Die Lünener selbst konnten ihren Anteil im gleichen Zeitraum ebenfalls deutlich steigern. Mit 15,1 Prozent liegt der Marktanteil des größten deutschen Entsorgers mehr als doppelt so hoch wie noch vor 15 Jahren. In diesen Zeitraum fiel allerdings auch die Übernahme der Entsorgungsaktivitäten von RWE, die 2003 bei der Restabfallsammlung noch einen Marktanteil von 11,5 Prozent hielten.

Während die Kommunen und Remondis ihre Aktivitäten bei der Restabfallsammlung deutlich ausbauen konnten, büßten vor allem die französischen Konkurrenten Veolia und Suez bzw. die von ihnen im Betrachtungszeitraum übernommenen Unternehmen deutlich an Marktanteilen ein. Beide sammeln laut Remondis aktuell noch für jeweils rund 2,6 Mio Einwohner in Deutschland den Restmüll ein, was einem Marktanteil von je 3,2 Prozent entspricht. Veolia bzw. Sulo und Cleanaway waren 2003 noch für vier Mal so viele Einwohner zuständig. Bei Suez ging der Umfang der Aktivitäten um fast 60 Prozent zurück.

Einen ausführlichen Artikel lesen Sie in Ausgabe 19/2018 von EUWID Recycling und Entsorgung. Premium-Abonnenten können den Artikel hier online lesen:

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.