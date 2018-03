Remondis erhält Genehmigung für die Übernahme von M. Larsen

Der größte deutsche Entsorgungskonzern darf 85 Prozent an dem dänischen Entsorger M. Larsen übernehmen. Das teilte die dänische Wettbewerbsbehörde heute mit. Man habe keine Einwände gegen die Transaktion, so dass die Genehmigung im vereinfachten Verfahren erteilt werden konnte, hieß es. Mit der Übernahme von 85 Prozent der Anteile erwirbt Remondis die alleinige Kontrolle über das Unternehmen. Die übrigen 15 Prozent sollen beim bisherigen Alleineigentümer, der ML Bröndby Holding, verbleiben.

M. Larsen ist sowohl im Bereich der kommunalen Entsorgung als auch in der Gewerbeabfallsammlung tätig. 2016 erzielte das Unternehmen bei einen Umsatz von umgerechnet knapp 68 Mio € einen Verlust nach Steuern von 1,5 Mio €. Im Bereich der kommunalen Entsorgung bietet die Firma Dienstleistungen für insgesamt mehr als 1,3 Mio Einwohner an.

Im Bereich der Gewerbeabfallsammlung setzt das Unternehmen jedes Jahr etwa 100.000 Tonnen an Wertstoffen um. M. Larsen hat seinen Hauptsitz in Bröndby einem Vorort von Kopenhagen und beschäftigt in Dänemark insgesamt knapp 700 Mitarbeiter an 15 Standorten und verfügt über mehr als 340 Nutzfahrzeuge.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.