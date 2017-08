Dramatischer Umbruch für Chinas Kunststoffrecycler erwartet

Bis zu 80 Prozent der chinesische Kunststoffrecyclingindustrie könnten als Folge des geplanten Importverbots für bestimmte Altkunststoffe verschwinden, so Steve Wong, der Geschäftsführer des in Hongkong ansässigen Recyclingunternehmens Fukutomi und Präsident des chinesischen Altkunststoffverbands CSPA. Bereits jetzt führten Zahlungsverspätungen und -ausfälle zum Konkurs zahlreicher Marktteilnehmer, berichtete er am Dienstag.

China hat nach Angaben Wongs einen Kunststoffverbrauch von 80 Mio Tonnen jährlich und recycelt 21 Mio Tonnen Altkunststoffe aus den Inland und 7 Mio Tonnen aus dem Ausland. Für eine Anhebung der Recyclingquote der inländischen Abfälle besteht aus Sicht Wongs viel Spielraum, zumal die Wirtschaftlichkeit durch das Niveau der Arbeitskosten auf dem chinesischen Festland gegeben sei. In Hongkong könne dagegen das Kunststoffrecycling aufgrund der Arbeits- und anderer Kosten kaum wirtschaftlich sein.

Wong geht davon aus, dass nach der Änderung der Importbestimmungen vorwiegend größere Recyclingunternehmen weiter aktiv bleiben werden, die über die „geeignete Technik, fortschrittliche Produktionssysteme und Kapitalressourcen verfügen“. Nach Einschätzung des Markts können etwa 5 Prozent der chinesischen Recycler zur Verarbeitung von Altkunststoffen aus dem Inland übergehen, so Wong.

