Carbios: Erste PET-Flaschen aus 100 Prozent Recyclingmaterial

Das französische Startup-Unternehmen Carbios hat erste PET-Flaschen aus 100 Prozent Recyclingmaterial hergestellt. Die Franzosen setzen auf ein Enzym, das PET-Abfälle in seine Bestandteile zerlegt - bei einer Temperatur von 60 Grad. Die Firma bezeichnet das Verfahre als enzymatisches Biorecycling.

Wie Alain Marty, bei Carbios für die Forschung zuständig, sagt, können mit dem biologischen Verfahren alle Arten von PET-Kunststoffabfällen in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegt und wiederverwendet werden, um neue Kunststoffprodukte für Anwendungen wie PET-Flaschen herzustellen. Die Technologie böte eine bahnbrechende Lösung zur Lösung des wachsenden Abfallproblems.

Laut Carbios wurden PET-Kunststoffabfälle in nur 16 Stunden zu 97 Prozent wieder in ihre ursprünglichen Bestandteile verwandelt. Dabei seien klare, farbige und opake PET-Kunststoffflaschen verarbeitet worden. Carbios-Chef Jean-Claude Lumaret sprach von einem Meilenstein für die Markteinführung der Technologie. „Mit dem Bau unserer Demonstrationsanlage, der noch in diesem Jahr beginnen soll, wollen wir die gesamte Kunststoffindustrie zum Übergang in die Kreislaufwirtschaft bringen und als globaler Lizenzgeber für das Biorecycling von PET-Kunststoffen und -Fasern eine führende Rolle übernehmen".