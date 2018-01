Altpapierpreise bei den Massensorten deutlich gesunken

Die Preisverhandlungen haben auf dem Altpapiermarkt auch im letzten Monat des Geschäftsjahres 2017 nicht an Intensität verloren. Wie sich schon in den ersten Dezembertagen abgezeichnet hatte, haben die Verarbeiter bei den Massensorten noch einmal kräftige Preissenkungen gefordert. Dass sie damit teilweise auch erfolgreich waren, lag an mehreren Faktoren: ein außergewöhnlich gutes Mengenaufkommen, bereits gute gefüllte Läger sowie die nach wie vor fehlende Ordertätigkeit aus der Volksrepublik China.

Obwohl die inländischen Altpapier verarbeitenden Fabriken im Großen und Ganzen über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel durchgelaufen sind und entsprechend viel Ware benötigten, haben die Preisverhandlungen im Dezember nach einem ruhigeren November noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Dies betraf in erster Linie die Massensorten Misch- und Kaufhausaltpapier, wo die Preise im Vergleich zum Vormonat noch einmal kräftig nach unten gedrückt wurden.

