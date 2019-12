Altpapierhandel europaweit immer stärker unter Druck

Die Situation auf den europäischen Altpapiermärkten verschärft sich immer weiter. Durch den fast vollständig weggebrochenen Export nach Asien herrscht ein extremes Überangebot an Altpapier in Europa. Dadurch sind die Preise für die Massensorten allein in diesem Jahr um bis zu 80 Prozent gefallen. Vielerorts decken die Preise kaum noch die Kosten der Sammlung.

Angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage dürfte sich die Situation noch weiter verschlimmern. Die Nachfrage der Papierindustrie fällt aufgrund von Stillständen in den Fabriken über den Jahreswechsel traditionell schwächer aus. Gleichzeitig ist der Altpapieranfall im Januar besonders stark.

Der europäische Recyclingdachverband Euric spricht daher aktuell auch von einer „äußerst schwierigen Marktsituation“. Die Lage habe sich gegenüber der im August bereits problematischen Situation nochmals „erheblich verschärft“. Nach Schätzung des Verbands beläuft sich das Überangebot in Europa auf acht Mio Tonnen Altpapier im Jahr. Durch den deutlichen Verfall der Altpapierpreise steht Euric zufolge die getrennte Sammlung in vielen europäischen Ländern auf der Kippe.

