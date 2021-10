AGR erhält Genehmigung für Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch

Die Zentraldeponie Emscherbruch (ZDE) in Gelsenkirchen darf ein letztes Mal erweitert werden. Mitte September hat die Bezirksregierung Münster dem von der Betreiberin AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet beantragten Vorhaben per Planfeststellungsbeschluss zugestimmt. Die Erlaubnis zum vorzeitigen Baubeginn hatte die Behörde bereits im Januar erteilt.

Es ist eines der aktuell größten Deponieprojekte Deutschlands. Die AGR will am Standort Emscherbruch rund 4,6 Mio Kubikmeter bzw. 5,9 Mio Tonnen zusätzliche Deponiekapazität der Klassen I, II und III schaffen. Hierzu soll die ZDE im Nordbereich der Deponie erweitert und in anderen Teilbereichen erhöht werden.

Die AGR geht davon aus, dass die Verfülldauer nach Inbetriebnahme der Bereiche im DK-I-Bereich etwa fünf Jahre und im DK-II- sowie im DK-III-Bereich jeweils zehn Jahre betragen wird. Eine darüber hinausgehende Erweiterung ist laut AGR aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht möglich.

Ohne ZDE-Erweiterung drohen Entsorgungsengpässe

In der Bevölkerung und Lokalpolitik ist die Deponieerweiterung umstritten. Nach Angaben der Bezirksregierung Münster wurde im Rahmen des Verwaltungsverfahrens eine Vielzahl von Einwendungen, Anträge und Stellungnahmen zu dem Vorhaben vorgetragen. Einem Teil der Vorträge wurde durch entsprechende Nebenbestimmungen und Auflagen Rechnung getragen.

Den mehrfach vorgetragenen Einwand, der Bedarf für das beantragte Deponieprojekt sei nicht gegeben, teilte die Genehmigungsbehörde aber nicht. Die im Rahmen der Bedarfsanalyse durchgeführten Untersuchungen hätten gezeigt, dass im betrachteten Entsorgungsraum in NRW derzeit ein Engpass bei den verfügbaren Deponievolumina der Klassen I, II und III bestehe und somit neue Kapazitäten für Abfälle dieser Deponieklassen notwendig seien, heißt es im Planfeststellungsbeschluss.

Die SPD in Gelsenkirchen zeigt sich von der Entscheidung der Bezirksregierung "tief enttäuscht". Man prüfe eine gemeinsame Klage mit der Stadt Herne, teilte die Partei mit.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in Ausgabe 40/2021 von EUWID Recycling und Entsorgung. Für Kunden unserer Premium-Angebote steht die Ausgabe ab Dienstrag, 14.00 Uhr, als E-Paper zur Verfügung.