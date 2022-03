Rock Tech kooperiert mit Fraunhofer Umsicht und Circulor bei Materialpass für Batterien

Der deutsch-kanadische Lithiumproduzent Rock Tech Lithium hat eine Kooperation zur Entwicklung und Nutzung eines Materialpasses für Lithium-Ionen-Batterien mit dem Forschungsinstitut Fraunhofer Umsicht und dem Softwareentwickler Circulor vereinbart. Das gaben die beteiligten Parteien in dieser Woche bekannt. Rock Tech möchte am Standort des geplanten Lithiumkonverters im brandenburgischen Guben an der polnischen Grenze einen geschlossenen Materialkreislauf sowohl für Lithium als auch für dessen Nebenprodukte einführen, so das Unternehmen.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine umfassende Transparenz der Wertschöpfungskette des Lithiums zu erhalten – vom Rohmaterial, dem Mineral Spodumen, bis zum Endprodukt, dem Lithiumhydroxid. Perspektivisch soll auch eine Weiterverfolgung über die Batterie, ihren Lebenszyklus im Auto und die Wiederverwertung möglich sein, führt Rock Tech weiter aus. Zukünftig zielt man darauf ab, das produzierte Lithium am Lebensende der Batterie wiederaufzubereiten. Dadurch möchte das Unternehmen den Kreislauf schließen und sich wiederum einen nachhaltigen Zugang zu dem Rohstoff sichern.

„Mit der ganzheitlichen Dokumentation unserer Wertschöpfungskette schaffen wir für unsere Kunden einen entscheidenden Mehrwert. Sie haben jederzeit Informationen über Herkunft und Umweltbilanz unseres Lithiumhydroxids“, erklärt Markus Brügmann, Geschäftsführer von Rock Tech Lithium.

Fraunhofer Umsicht unterstützt bei Datenerfassung und erstellt Ökobilanz

Das Fraunhofer-Institut Umsicht unterstützt Rock Tech bei der Erfassung aller Material- und Energieströme und bei der Berechnung der Ökobilanz der Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das vierköpfige Team des Forschungsinstituts untersucht damit die Umweltwirkungen der Batterie in Bezug auf Produktion, Nutzung und Entsorgung oder bestenfalls Kreislaufführung von Nebenprodukten, erklärt Markus Hiebel, Abteilungsleiter Nachhaltigkeit und Partizipation beim Fraunhofer Umsicht gegenüber EUWID. Die nach dem Life Cycle Assesment genormte Ökobilanz ist in vier Phasen unterteilt und wird voraussichtlich bis zum Herbst dieses Jahres fertiggestellt, ergänzt der Wissenschaftler.

„Eine umfangreiche Erfassung und Analyse ihrer Daten erlaubt Rock Tech nicht nur die Produktion von Lithiumhydroxid nachhaltiger zu gestalten, sondern unterstützt auch dabei, spätere Prozessoptimierungen so energie- und umweltschonend wie möglich umzusetzen“, erklärt Ilka Gehrke, Leiterin der Abteilung Umwelt und Ressourcennutzung am Fraunhofer Umsicht.

Circulor gewährleistet digitale Rückverfolgung des Lithiums

Das englische Tech-Unternehmen Circulor hingegen hilft Rock Tech bei der Rückverfolgung des Lithiums von der Mine in Kanada bis hin zur Anlage in Deutschland. Das britische Unternehmen verfolgt Rohstoffe mittels einer Software-Lösung in Echtzeit, selbst dann, wenn sie – wie bei Lithium – ihren physikalischen Zustand ändern. Weiterhin bietet Circulor auch die Rückverfolgbarkeit von in der Lieferkette entstehenden CO2-Emissionen an, was es Rock Tech ermöglicht, diese in jeder Phase des Lieferprozesses zu analysieren und zu verwalten.

„Bei unserer Zusammenarbeit mit Rock Tech Lithium weisen wir beispielsweise die Herkunft des Lithiumhydroxids sowie die entlang der Lieferkette verursachten CO2-Emissionen lückenlos nach. So kann Rock Tech Lithium verantwortungsvolle und nachhaltige Praktiken vom Anfang bis zum Ende der Lieferkette sicherstellen”, erklärt Douglas Johnson-Poensgen, Gründer und Geschäftsführer von Circulor auf Anfrage von EUWID.

Etwa drei Mio Altbatterien notwendig, um Anlage in Guben voll auszulasten

Konkret soll der Materialpass bei Rock Tech Lithium entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Abbau des Spodumen in Kanada bis zum Konverter in Guben eingesetzt werden. Ab 2024 sollen jährlich etwa 93.000 Tonnen Spodumen-Konzentrat aus der firmeneigenen Mine gefördert werden, erklärt ein Unternehmensvertreter von Rock Tech gegenüber EUWID. Das deckt zur Hälfte den Rohstoffbedarf am Standort Guben und reicht für 12.000 Tonnen Lithiumhydroxid, führt er weiter aus.

Um das Ziel von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid zu erreichen, beziehe das Unternehmen das restliche benötigte Spodumen von zertifizierten Zulieferern. Ziel sei auch ein möglichst hoher Anteil an Sekundärrohstoffen, genaue Mengen- oder Quotenangaben wurden gegenüber EUWID allerdings nicht gemacht.

Laut Aussagen des Unternehmensvertreters wären etwa drei Mio Altbatterien notwendig, um die Anlage in Guben voll auszulasten. Das Unternehmen sieht den ersten Meilenstein als erreicht, wenn zum ersten Mal Sekundärrohstoff aus der hydrometallurgischen Aufbereitung der schwarzen Masse zu Lithiumsulfat für die Produktion von Lithiumhydroxid in Guben genutzt werden kann, erklärt Rock Tech. Der zweite Meilenstein sei dann erreicht, wenn die erste EV-Batterie nach einem Lebenszyklus und einer eventuellen Zweitnutzung zurück im Recycling bei Rock Tech landet.

Rock Tech plant vier weitere Anlagen bis 2029

Des Weiteren kündigte der Vertreter von Rock Tech an, dass bis zum Jahr 2029 vier weitere Standorte in derselben Größenordnung wie in Guben entstehen sollen. Da die Firma im Kerngeschäft in der Herstellung von Lithiumhydroxid tätig ist, soll das Recyclinggeschäft bis zum Start 2024 nur mit leistungsfähigen, innovativen Partnern umgesetzt werden, erklärt das Unternehmen. Investitionen in eigene Recyclingtechnologien seien dennoch nicht ausgeschlossen.