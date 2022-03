IK kritisiert staatliche Fondslösung für Einwegkunststoffprodukte scharf

Der Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums für das Einwegkunststofffondsgesetz stößt in der Wirtschaft auf harsche Kritik. Nach dem Plan von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sollen Hersteller für die Kosten durch das Littering bestimmter Einwegprodukte wie Folien, Becher und Tabakfilter im öffentlichen Raum aufkommen. Sie sollen eine Sonderabgabe in einen vom Umweltbundesamt verwalteten Fonds einzahlen. Aus dem Fonds sollen dann die kommunalen Entsorger ihre Kosten für Sammlung, Reinigung und Entsorgung, die durch diese Abfälle entstehen, erstattet bekommen. Das Umweltbundesamt kehrt das Geld nach einem Punktesystem an Kommunen aus, soweit der Plan des Ministeriums.

Die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen kritisiert den Entwurf scharf. Er sei „nicht geeignet“, die EU-Vorgaben im Kampf gegen Plastikabfall „richtlinienkonform, verfassungsgemäß und effizient“ umzusetzen, so die IK in ihrer Stellungnahme. Zusammen mit mehreren Wirtschaftsverbänden hatte sich die IK für einen privatrechtlichen Fonds, angesiedelt bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister, ausgesprochen. „Leider hat das Ministerium unseren Vorschlag bislang weitgehend ignoriert“, so IK-Hauptgeschäftsführer Martin Engelmann.

Zum einen moniert der Verband, dass das Umweltministerium nun selbst die umzulegenden Kosten festlegen will, was aber dem ausdrücklichen Wortlaut der EU-Richtlinie widerspreche. Denn danach seien die Kosten „zwischen den betroffenen Akteuren festzulegen“. Zum anderen sei die Sonderabgabe entgegen der Darstellung des Ministeriums nicht alternativlos, verweist der IK auf das Verbändekonzept von März 2021. Nur in Deutschland werde eine Umsetzung mittels staatlicher Abgaben verfolgt. Alle anderen EU-Mitgliedstaaten, die bisher ein Umsetzungskonzept vorgelegt haben, setzten dagegen auf eine privatwirtschaftliche Umsetzung im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung.

Verband befürchtet erhebliche Rechtsunsicherheit

Wie berichtet haben die Verbände auch verfassungsrechtliche Zweifel an der Sonderabgabe und der Verteilung der Mittel durch den Bund angemeldet. Weil sehr viele Abgabenbescheide vor den Verwaltungsgerichten angefochten werden dürften, gebe es bis zum Abschluss dieser Verfahren eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Zudem sei eine jährliche Anpassung der Abgabensätze unumgänglich, um die Verhältnismäßigkeit der Sonderabgaben sicher zu stellen. Auch widerspreche eine Ausweitung der Sonderabgabe auf sämtliche Reinigungskosten und Sensibilisierungskosten der EU-Richtlinie und wäre unverhältnismäßig, so der Branchenverband.

Unter anderem rät die IK, dass es für pfandpflichtige Produkte eine ausdrückliche Ausnahme von der Sonderabgabe geben müsste, um für diese Verpackungen eine unverhältnismäßige Doppelbelastung zu vermeiden. Zumindest müsse durch regelmäßige jährliche Sortieranalysen sichergestellt werden, dass die Hersteller von bepfandeten Flaschen nicht für Sammlungs- und Reinigungskosten zahlen, die ihre Produkte nicht verursacht haben.

Zweifel an der Wirksamkeit auf Littering-Verhalten

Im Übrigen zweifelt die IK die Wirksamkeit der Regelung an. Denn die Einwegprodukte, die der Abgabenpflicht unterliegen sollen, machten nur einen kleinen Teil des z.B. an den Stränden gefundenen Meeresmülls aus. Nach einer Liste der EU-Kommission waren die drei mit Abstand am häufigsten gefundenen Gegenständen an europäischen Stränden 2016 kleine Kunststoffteile unklarer Herkunft sowie Kunststoff-Schnüre mit einem Gesamtanteil von 40 Prozent. Hingehen machten die im Entwurf des Umweltministeriums aufgeführten Produktgruppen nur einen Gesamtanteil am Meeresmüll von 5,2 Prozent aus.

Zwar sollte kein einziges dieser Produkte in der Umwelt landen. Allerdings sollte auch nicht der Eindruck erweckt werden, mit dem in dem Entwurf vorgeschlagenen Maßnahmen ließe sich das Problem der Verschmutzung der Meere durch Abfälle signifikant reduzieren, schreibt die IK. Auch werde der Entwurf kaum dazu beitragen, das Littering-Verhalten zu ändern. Schließlich ändere sich das Konsumentenverhalten nicht dadurch, indem jemand anderes für die Reinigungskosten bezahlt.