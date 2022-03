EU-Kommission untersucht mögliche Wettbewerbsverstöße bei der Altautoverwertung

Die Wettbewerbsdirektion der EU und die britische Kartellbehörde gehen einem Verdacht auf wettbewerbswidrige Aktivitäten bei der Verwertung von Altfahrzeugen nach. Sie ermitteln wegen möglicher unzulässiger Absprachen in Bezug auf die Sammlung, Behandlung und Verwertung von ausgedienten Pkw und Nutzfahrzeugen.

Die EU-Kommission führte deshalb nach eigenen Angaben gestern „unangekündigte Nachprüfungen in den Räumlichkeiten von Unternehmen und Verbänden der Automobilbranche in mehreren Mitgliedstaaten“ durch, begleitet von Vertretern der jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörden. Den Angaben zufolge beziehen sich die Untersuchungen auf mehrere Hersteller und Branchenorganisationen. Nähere Angaben über die Betroffenen wurden weder von der CMA noch der Kommission gemacht.

Parallel dazu hat die Kommission förmliche Auskunftsverlangen an „mehrere in der Automobilindustrie tätige Unternehmen“ gerichtet. Die Nachprüfungen wurden in Abstimmung mit der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA durchgeführt, die ebenfalls Ermittlungen eingeleitet hat.

Die EU-Kommission weist darauf hin, dass diese Maßnahmen die ersten Schritte zur Untersuchung mutmaßlicher wettbewerbswidriger Aktivitäten seien. Sie bedeuteten nicht, dass sich die betreffenden Unternehmen tatsächlich wettbewerbswidriger Verhaltensweisen schuldig gemacht hätten, und griffen nicht den Ergebnissen der Ermittlungen vor.

Die Behörde erklärte zudem, dass es für den Abschluss der Untersuchungen keine feste Frist gibt. Wie lange die Ermittlungen dauern, hängt „unter anderem von der Komplexität des jeweiligen Falls, der Kooperationsbereitschaft der betreffenden Unternehmen und Verbände sowie der Ausübung der Verteidigungsrechte ab“, so die Kommission.