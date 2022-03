Batterieverordnung: Rat für längere Übergangsfristen bei Sammlung, Recycling und Mindestrezyklateinsatz

Die EU-Umweltminister haben heute ihre gemeinsame Position für die neue Batterieverordnung verabschiedet. Im Vergleich zu Kommission und Parlament plädieren sie für längere Übergangsfristen bei den geplanten Erhöhungen der Sammelquoten und der Recyclingeffizienzen sowie den materialspezifischen Verwertungsquoten. Auch die erstmals vorgesehenen Mindestvorgaben für den Einsatz von Rezyklaten in neuen Batterien sollen später in Kraft treten.

Bei der Sammlung von Gerätebatterien spricht sich der Rat zwar genauso wie die Kommission für eine Anhebung der Mindestquote auf 65 Prozent aus. Während dieses Ziel aus Sicht der Kommission aber bereits bis spätestens Ende 2025 erreicht werden soll, schlagen die Mitgliedstaaten eine Übergangsfrist von sechs Jahren ab Inkrafttreten der neuen Verordnung vor. Bei der weiteren Anhebung der Mindestquote auf 70 Prozent sind Rat und Kommission hingegen näher beieinander. Hier fordert die Kommission das Inkrafttreten bis spätestens Ende 2030, die Mitgliedstaaten schlagen als Übergangsfrist acht Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung vor.

Das EU-Parlament hatte in seiner Abstimmung in der letzten Woche noch deutlich ambitioniertere Ziele gefordert. So sollte die Sammelquote für Gerätbatterien bereits Ende 2025 bei mindestens 70 Prozent liegen und bis Ende 2030 auf 80 Prozent steigen.

Der Forderung des Parlaments nach Einführung einer eigenen Kategorie für Batterien aus sogenannten leichten Verkehrsmitteln schloss sich der Rat heute zwar an. Bei der Definition eines Sammelziels für diese Batterien zeigen sich die EU-Staaten jedoch deutlich zurückhaltender. So soll erst acht Jahre nach Inkrafttreten der neuen Verordnung eine Mindestquote von 54 Prozent erreicht werden. Das Parlament hatte hier als Zielmarken 75 Prozent bis Ende 2025 und 85 Prozent bis Ende 2030 gefordert.

Pfandsystem für Gerätebatterien findet keine Erwähnung

Die von der Entsorgungswirtschaft vorgebrachte Forderung nach einem Pfandsystem auf bestimmte Batterien fand bei den Umweltministern offenbar kein Gehör. Während das Parlament zumindest dafür plädierte, die Einführung eines Pfands auf Gerätebatterien zumindest bis 2025 zu prüfen, finden sich im heute verabschiedeten Dokument des Rats keinerlei Aussagen zu einem solchen System.

Nach dem heutigen Beschluss der EU-Umweltminister müssen die endgültigen Regelungen der Batterieverordnung nun im sogenannten Trilog zwischen Rat, Parlament und Kommission verhandelt werden. EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius zeigte sich heute im Rahmen der Ratssitzung zwar zuversichtlich, dass im Trilog in den kommenden Wochen ein Kompromiss gefunden werden kann. Er räumte gleichzeitig aber auch ein, dass es aufgrund der Änderungswünsche des Parlaments noch zu einigen Diskussionen kommen werde.

Umweltministerin Lemke: „Ausgewogener Kompromiss“ im Abfallbereich

Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bezeichnete das heute beschlossene Papier für den Abfallbereich als „ausgewogenen Kompromiss“. Die Bundesrepublik unterstütze ehrgeizige Sammelziele für Gerätebatterien sowie für Batterien von leichten Verkehrsmitteln. Die Sammelziele müssten aber messbar, erreichbar und wirtschaftlich tragbar sein, betonte sie in der Ratssitzung. Wichtig sei außerdem, dass die bestehenden nationalen Sammelstrukturen erhalten bleiben.

Hinsichtlich des Inkrafttretens der geplanten Vorgaben der neuen Verordnung hätte sich Deutschland zwar durchaus noch ambitioniertere Zeitpläne vorstellen können, räumte Lemke ein. Gleichzeitig sei es aber wichtig, dass alle Mitgliedstaaten mit dem gefundenen Kompromiss leben können, so dass nun rasch Verhandlungen mit dem Parlament aufgenommen werden können, betonte die Ministerin.

Was der Umweltrat hinsichtlich der Recyclingeffizienzen und den materialspezifischen Verwertungsvorgaben beschlossen hat, wie die Berechnungsmethode für die Sammelziele der Gerätebatterien geändert werden soll und welche Änderungen die Minister bei der Verbringung von Altbatterien vorschlagen, lesen Sie nächste Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 12/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits ab Dienstag, 14 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: