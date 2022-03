Batterieverordnung: EU-Parlament stimmt für höhere Sammelziele und strengere Recyclingvorgaben für Lithium

Das EU-Parlament hat gestern die neue Batterieverordnung verabschiedet. Gegenüber dem Kommissionsvorschlag stimmte das Plenum für höhere Sammelziele und teilweise strengere Recyclingvorgaben. Für die Einführung eines Pfands auf Gerätebatterien sprachen sich die Abgeordneten hingegen nicht aus. Die Kommission wurde lediglich aufgefordert, die Einführung eines Pfandsystems bis 2025 zu prüfen. Hinsichtlich der umstrittenen Vorgaben zum Einsatz von Rezyklaten in neuen Batterien folgte das Plenum den Empfehlungen des Umweltausschusses nur teilweise.

Bei Gerätealtbatterien sprach sich das Parlament für eine Erhöhung der Sammelziele aus. So sollen die Mindestquoten bis Ende 2025 auf 70 Prozent und bis Ende 2030 auf 80 Prozent steigen. Hier folgte das Plenum somit den Empfehlungen des Umweltausschusses. Die EU-Kommission hatte ursprünglich in ihrem Entwurf für die neue Verordnung eine Anhebung auf 65 Prozent ab 2025 und 70 Prozent ab 2030 gefordert.

Außerdem stimmte das Parlament für die Einführung einer neuen Kategorie für Batterien aus sogenannten „leichten Verkehrsmitteln“, also zum Beispiel aus Elektrofahrrädern oder E-Scootern. Unter diese Kategorie sollen alle Batterien bis zu einem Gewicht von 25 Kilogramm fallen, die in Fahrzeugen zum Einsatz kommen, welche ausschließlich von einem Elektromotor oder von einer Kombination aus Motor- und Muskelkraft angetrieben werden. Altbatterien der neuen Kategorie sollen bis Ende 2025 zu mindestens 75 Prozent gesammelt werden. Bis Ende 2030 soll die Sammelquote dann auf 85 Prozent angehoben werden.

Materialspezifische Recyclingquote für Lithium soll höher ausfallen

Hinsichtlich der Verwertung der gesammelten Altbatterien sprachen sich die Abgeordneten für ambitioniertere Ziele bei Lithium aus. So soll die materialspezifische Mindestrecyclingquote bei Lithium ab 2026 bei 70 Prozent liegen. Ab 2030 sollen dann sogar mindestens 90 Prozent des in Batterien und Akkus enthalten Lithiums zurückgewonnen werden. Die Pläne der EU-Kommission sehen stattdessen materialspezifische Verwertungsquoten für Lithium von 35 Prozent ab 2026 und 70 Prozent ab 2030 vor.

Auch bei den Recyclingeffizienzen für verschiedene Batteriearten gehen die Forderungen des Parlaments teilweise über die Pläne der EU-Kommission hinaus. So fordern die Abgeordneten die Aufnahme von Recyclingeffizienzen für Nickel-Cadmium-Batterien. Anders als die bisherige Batterierichtlinie sah der Kommissionsvorschlag für die neue Batterieverordnung für diesen Batterietyp keine gesonderten Vorgaben für die Verwertung mehr vor.

Für Nickel-Cadmium schlägt der Ausschuss nun eine Mindestrecyclingquote von 85 Prozent ab 2025 vor. Während die Abgeordneten für Blei-Batterien und Lithium-Akkus keine Änderungen der Mindestwerte bei den Recyclingeffizienzen fordern, soll die Verwertungsvorgabe für sonstige Altbatterien ab 2030 bei mindestens 70 Prozent liegen. Der Kommissionsvorschlag sieht hier lediglich einen Wert von 50 Prozent ab 2025 vor.

Mindestrezyklatgehalte für mehr Batterien

Bei den Einsatzquoten von Recyclingmaterialien in Batterien bleibt es nach der Abstimmung im Parlament zunächst bei den von der Kommission vorgeschlagenen Werten. So müssen neue Batterien ab 2030 Mindestrezyklatgehalte von zwölf Prozent bei Kobalt, 85 Prozent bei Blei sowie jeweils vier Prozent an Lithium und Nickel enthalten. Ab 2035 sollen die Mindestwerte dann auf 20 Prozent für Kobalt, für Lithium auf zehn Prozent und für Nickel auf zwölf Prozent angehoben werden.

Die Mindestvorgaben für den Rezkylatgehalt sollen zwar nicht geändert, aber auf weitere Batteriearten ausgedehnt werden. Während die EU-Kommission Mindestrezyklatgehalte nur für Industrie-, Starter- und Traktionsbatterien vorschreiben wollte, sollen nach Vorstellung des EU-Parlaments auch Gerätebatterien und Batterien aus leichten Verkehrsmitteln unter diese Regelungen fallen.

