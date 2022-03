Amazon forscht am chemischen Recycling und biologisch abbaubaren Kunststoffen

Der Online-Riese Amazon beteiligt sich an Forschungen zum chemischen Recycling sowie der Entwicklung neuer, biologisch abbaubarer Kunststoffe. Das teilte Amazon mit. Demnach beteiligt sich der Onlinehändler und Cloudspezialist an einem Forschungskonsortium des US-amerikanischen Energieministeriums mit dem Namen "Bottle". Bottle steht für "Bio-Optimized Technologies to keep Thermoplastics out of Landfills and the Environment."

Das Bottle-Konsortium, dem sich Amazon nun angeschlossen hat, war bereits im Oktober 2020 ins Leben gerufen worden. Weitere Mitglieder des Konsortiums sind unter anderem das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und das Argonne National Laboratory.

Material soll biologisch abbaubar sein

Amazon werde gemeinsam mit dem Konsortium an der Entwicklung einer neuen, energieeffizienten Technologie arbeiten, die verschiedene Arten von Kunststoffen aufspaltet und in wertvolle Materialien umwandelt – die wiederum zur Herstellung derselben oder neuer Kunststoffe verwendet werden können. Das ist in etwa das, was man hierzulande gemeinhin unter chemischem Recycling versteht – mit allen Problemen, die die Technologie derzeit in der Praxis noch bereitet.

Doch die Forschungen sollen viel weiter gehen. Denn das Bottle-Konsortium will sich nicht darauf beschränken, herkömmliche Kunststoffe chemisch zu recyceln. Vielmehr wollen die Partner des Konsortiums den gesamten Lebenszyklus von Kunstoffen emissionsfrei gestalten und am Ende ein deutlich umweltfreundlicheres Plastik entwickeln, das auch biologisch abbaubar ist. Ziel ist also eine Molekularstruktur, die einerseits das Recycling vereinfacht und andererseits – für den Fall, dass die Materialien nicht wieder in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden können – eine biologische Abbaubarkeit ermöglicht. Die Kreislauffähigkeit soll also bereits in der Molekularstruktur des – neuen – Werkstoffs angelegt werden.

"Kunststoff ist extrem vielseitig, und meistens immer noch die beste Lösung", sagte Gregg Beckham, CEO des Bottle-Konsortiums und Senior Research Fellow beim US-amerikanischen Institut für erneuerbare Energien. "Ein besseres Recycling von Einwegplastik, während wir gleichzeitig unseren Plastikverbrauch reduzieren und letztendlich vermeiden, ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit", so Beckham weiter. "Wir sind entschlossen, den wissenschaftlichen Fortschritt auf diesem Gebiet zu fördern. In Verbindung mit dem Innovationsgeist von Amazon freuen wir uns darauf, gemeinsam Lösungen zu finden, die weitreichende, positive Auswirkungen haben können."

Forschungsergebnisse sollen öffentlich zugänglich sein

Die Forschungsergebnisse sollen laut Amazon öffentlich zugänglich sein. Unternehmen weltweit sollen demnach von den Entwicklungen profitieren können, versprechen die Amerikaner. Amazon will so dazu beitragen, die Umweltverschmutzung durch Plastikabfälle weltweit zu bekämpfen. „Wir sind uns des Problems von Plastik bewusst. Deshalb sind wir bei Amazon bestrebt, unsere Größe und unseren Einfluss zu nutzen, um die Verwendung von Kunststoffen zu reduzieren und neue Materialien zu finden, die in unserem Unternehmen und in anderen Branchen auf der ganzen Welt eingesetzt werden können", sagte Alan Jacobsen, Materialwissenschaftler bei Amazon. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, ist derzeit nicht bekannt.