Altpapierverbrauch um acht Prozent gestiegen

In deutschen Papierfabriken wurden im letzten Jahr insgesamt 18,3 Mio Tonnen Altpapier verbraucht. Das entspricht einer Steigerung um mehr als acht Prozent gegenüber 2020, wie aus aktuellen Zahlen des Verbandes „Die Papierindustrie“ hervorgeht. Die von den Fabriken in Deutschland produzierte Menge an Neupapier stieg im gleichen Umfang auf 23,1 Mio Tonnen. Die Altpapiereinsatzquote lag somit 2021 weiterhin leicht über 79 Prozent.

Damit wird in Deutschland weiterhin überproportional viel Altpapier in der Papierproduktion eingesetzt. So berichtet der europäische Dachverband der Papierindustrie CEPI für seine 18 Mitgliedsländer zwar ebenfalls einen Anstieg des Altpapierverbrauchs um mehr als fünf Prozent auf 50,5 Mio Tonnen im vergangenen Jahr. Die Gesamtproduktion an Neupapier erhöhte sich aber laut vorläufigen Zahlen des Verbandes sogar um fast sechs Prozent auf 90,2 Mio Tonnen, so dass die Altpapiereinsatzquote in den CEPI-Mitgliedstaaten 2021 im Schnitt nur bei 56 Prozent lag.

Rund 96 Prozent des Altpapierbedarfs seien in den Mitgliedsländern durch eigenes Aufkommen gedeckt geworden, schreibt der europäische Dachverband. Die Pandemie und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen hätten sich jedoch auf die Verfügbarkeit und die Qualität des Altpapiers ausgewirkt. Vorläufigen Statistiken zufolge seien die Altpapierexporte um fast 25 Prozent zurückgegangen.

Den hohen Bedarf an Altpapier decken die deutschen Papierfabriken zunehmend über Importe. Im letzten Jahr wurde mit 5,3 Mio Tonne so viel Altpapier nach Deutschland eingeführt wie nie zuvor. Gleichzeitig sind die deutschen Altpapierexporte um rund ein Sechstel auf rund 1,7 Mio Tonnen gesunken.

