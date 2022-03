Abfalltransporte per Bahn nach Corona-Tief wieder steigend

Im ersten Corona-Jahr 2020 hatten die in Deutschland per Bahn abgewickelten Abfalltransporte einen langjährigen Tiefstand erreicht. Ein Jahr später wurden wieder mehr Abfälle und Sekundärrohstoffe über die Schiene befördert. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren es im Jahr 2021 in Summe 11,2 Mio Tonnen und damit rund 1,3 Mio Tonnen mehr als im Vorjahr.

Vor allem bei der Gütergruppe „Sonstige Abfälle und Sekundärrohstoffe“, wobei es sich vor allem um schwere Abfälle wie Stahl- und Metallschrott handeln dürfte, zeigt die Statistik im letzten Jahr einen deutlichen Anstieg der Schienentransporte. Waren diese 2020 mit 8,8 Mio Tonnen auf den tiefsten Stand in der bis 2011 zurückreichenden Datenreihe gerutscht, sind sie im letzten Jahr wieder auf 9,9 Mio Tonnen angewachsen. Von der Beförderungsmenge früherer Jahre – im Jahr 2011 wurden laut Destatis 14,7 Mio Tonnen „Sonstige Abfälle und Sekundärrohstoffe“ per Bahn transportiert – bleiben die jüngsten Zahlen aber weit entfernt.

Weniger stark, über die Jahre dennoch aber stetig gesunken sind auch die über die Schiene abgewickelten Transporte von Hausmüll und kommunalen Abfällen. Lagen diese zu Beginn der Datenreihe noch bei 1,54 Mio Tonnen, sanken sie bis 2020 auf 1,19 Mio Tonnen. Für das vergangene Jahr ergibt sich nun wieder ein leichter Anstieg auf 1,29 Mio Tonnen.

Großteil der Abfalltransporte sind rein innerdeutsche Beförderungen

Wie in den Vorjahren handelt es sich bei den von Destatis für 2021 ausgewiesenen Abfalltransporten zum größten Teil um innerdeutsche Beförderungen, also Versand- und Empfangsstandort liegen beide in Deutschland. Im letzten Jahr summierten sich diese auf 8,0 Mio Tonnen nach 7,2 Mio Tonnen im Jahr 2020.

