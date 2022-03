Deutsche Altkunststoffexporte sinken 2021 auf historischen Tiefstand

Deutschland hat im letzten Jahr erheblich weniger Altkunststoffe exportiert. Laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sanken die Ausfuhren im Vorjahresvergleich um 30 Prozent auf 722.000 Tonnen, was den tiefsten Stand in der bis 2006 zurückreichenden Datenreihe bedeutet. Vor allem die Lieferungen nach Südostasien waren zuletzt stark rückläufig. Allen voran im Handel mit Malaysia zeigt die Statistik für 2021 ein deutlich reduziertes Handelsvolumen.

Nachdem China seine Einfuhrbestimmungen für Abfallstoffe ab 2017 stetig verschärft hatte, war Malaysia in den letzten Jahren zum wichtigsten deutschen Abnehmer für Altkunststoffe aufgestiegen. Im letzten Jahr sind die Ausfuhren hierhin allerdings regelrecht eingebrochen. Nach Angaben des Statistikamtes summierten sich die deutschen Altkunststoffexporte nach Malaysia auf lediglich noch 51.000 Tonnen – ein Rückgang um 119.000 Tonnen gegenüber 2020.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die von Destatis veröffentlichten Zahlen die tatsächlichen Handelsströme nicht zur Gänze abbilden. So werden erfahrungsgemäß große Mengen Altkunststoff aus Deutschland zunächst an Zwischenhändler in den Niederlanden und Belgien geliefert und von dort über die Häfen weiterexportiert. Über das Volumen dieses Zwischenhandels liegen dem Statistikamt keine Zahlen vor.

Außer nach Malaysia hat sich der deutsche Altkunststoffhandel auch mit einer Reihe weiterer asiatischer Staaten merklich abgeschwächt. So reduzierten sich die Direktexporte nach Vietnam 2021 um 61 Prozent bzw. 21.000 Tonnen und nach Indonesien um 92 Prozent bzw. 39.000 Tonnen.

