Veolia jetzt mit fast 96 Prozent der Suez-Anteile

Der französische Umweltkonzern Veolia hat in der zweiten Phase seines öffentlichen Übernahmeangebots für seinen Wettbewerber Suez 95,95 Prozent der Aktien und Stimmrechte erlangt. Dies gab Veolia am Donnerstagabend unter Verweis auf das von der französischen Finanzmarktsicht AMF festgestellte vorläufige Ergebnis bekannt.

Der Konzern kündigte an, nach Veröffentlichung des endgültigen Ergebnisses durch die AMF den „Squeeze-out“ der verbleibenden Minderheitsaktionäre zum 18. Februar einzuleiten. Sie werden 19,85 € pro Anteil erhalten, was dem bisherigen von Veolia gebotenen Preis entspricht. Der Konzern zahlt damit rund 8,75 Mrd € für die 70,1 Prozent der Suez-Aktien, die sich vor Angebotseröffnung nicht in seinem Eigentum befanden.

Zweitgrößter Aktionär von Suez war die Investmentholding der spanischen Bank La Caixa, die Ende 2020 5,9 Prozent hielt. Der drittgrößte Aktienblock entfiel auf Mitarbeiter von Suez, deren Anteil nach Abschluss eines Belegschaftsaktienprogramms im März 2021 bei 5,6 Prozent lag.

Veolia bekräftigte die Absicht, Suez nach Abschluss des „Squeeze-out“ von der Börse zu nehmen. Den Abschluss der Übernahme und die Ausgliederung des „New Suez“ und dessen Verkauf an ein Investorenkonsortium erwartete der Konzern in einer früheren Mitteilung für Ende Februar.