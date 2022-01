Stena verkauft deutsche Kühlgeräterecyclinganlagen an Münchner Finanzinvestor

Stena Recycling veräußert seine deutschen Aktivitäten im Recycling von Kühlgeräten an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Quantum Capital Partners. Die Übernahme von 100 Prozent der Anteile an der Stena Recycling GmbH wurde letzte Woche beim Bundeskartellamt angemeldet. Mit einem Abschluss der Transaktion sei noch im ersten Quartal zu rechnen, erklärte der Finanzinvestor auf Anfrage. Dann sollen auch weitere Details bekannt gegeben werden.



Stena betreibt in Deutschland an den Standorten in Baumholder in Rheinland-Pfalz, im bayerischen Lauingen sowie in Wangerland an der Nordseeküste drei nach Weeelabex zertifizierte Kühlgeräterecyclinganlagen mit einer Gesamtjahreskapazität von rund 50.000 Tonnen. Mit jährlich rund einer Mio Tonnen verarbeiteter Kühlgeräte liege der Marktanteil in Deutschland bei 35 Prozent, hieß es in Geschäftsberichten von Stena. Im Geschäftsjahr 2019/20 lag die verwertete Menge bei 41.500 Tonnen.

Bis ungefähr 2016 war das Unternehmen in Deutschland auch noch im Recycling weiterer Altgerätefraktionen tätig. Anfang 2020 hat Stena am Standort in Wangerland das Recycling von weiteren Elektrogeräten in geringerem Umfang wieder aufgenommen. Dies habe zu einer Diversifizierung und geringeren Stückkosten geführt, heißt es im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens.

Die letzten verfügbaren Geschäftszahlen der Stena Recycling GmbH betreffen das Geschäftsjahr 2019/2020. Im Zeitraum von September 2019 bis August 2020 konnte das Unternehmen seine Erlöse bedingt durch höhere Mengen und Preise um 16 Prozent auf 31,8 Mio € steigern. Der gestiegene Umsatz führte dabei auch zu einer Ergebnisverbesserung. So verbuchte der Kühlgeräterecycler für 2019/2020 wieder einen Gewinn in Höhe von knapp 130.000 €. Im Jahr davor stand unter dem Strich noch ein Verlust von 410.000 €.

Recyclingsparte von Stena Metall mit Rekordergebnis in erstem Quartal 2021/22

„Die starken Ergebnisse des letzten Jahres haben sich bis in das Geschäftsjahr 2021/2022 fortgesetzt“, berichtet der schwedische Konzern Stena Metall mit Blick auf seine Recycling- und Entsorgungsaktivitäten. Der Geschäftsbereich profitierte von anhaltend starker Nachfrage nach seinen Leistungen und einem weiterhin festen Markt, was sich in hohen Mengen und verbesserten Margen widergespiegelt habe, heißt es im heute veröffentlichten Bericht für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das am 1. September begann.

Das Quartalsergebnis der Sparte vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreichte 683 Mio schwedische Kronen, was umgerechnet rund 65 Mio € entspricht. Dies sei der höchste Quartalsgewinn, den der Konzern je erzielt habe, teilte Stena Metall mit. Alle Märkte und Segmente hätten dazu beigetragen.

Gegenüber dem Vorjahreswert von 466 Mio Kronen ist das Ebitda um nahezu die Hälfte gestiegen. Der Geschäftsbereich Recycling und Entsorgung stellte fast 70 Prozent des konzernweiten Ebitda, das 993 Mio Kronen erreichte, nach 589 Mio Kronen ein Jahr zuvor. In allen Märkten konnte der Bereich nach Angaben von Konzernchef Anders Jansson neue Kunden gewinnen.

