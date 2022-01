Remondis übernimmt Klärschlammentsorger IAA

Der Entsorger Remondis hat die in der Klärschlammentsorgung tätige IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH & Co. KG übernommen. Damit erweitere Remondis das Geschäftsfeld der Klärschlammverwertung in der Region Ostwestfalen-Lippe, heißt es in einer Mitteilung des Lünener Entsorgungskonzerns. Der Verkauf sei vor dem Hintergrund der unternehmerischen Nachfolge erfolgt, so Remondis.

Die hundertprozentige Übernahme des Klärschlammentsorgers aus Kalletal durch die Remondis Aqua Stoffstrom GmbH & Co. KG mit Sitz in Mülheim an der Ruhr erfolgt rückwirkend zum 01. Oktober 2021. Einen Verkaufspreis nannten die Lünener nicht. Die IAA ist bereits seit mehr als 30 Jahren im Bereich der Verwertung und Entsorgung von kommunalen Klärschlämmen sowie Infrastrukturabfällen tätig. Regionaler Schwerpunkt ist Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen. In der Region Ostwestfalen-Lippe betreibt das Unternehmen insgesamt fünf Standorte.

Remondis baut das Klärschlammgeschäft aus

"Mit der IAA können wir auf ein anerkanntes und etabliertes Unternehmen in der Region setzen. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns, somit unser Geschäftsfeld der Klärschlammverwertung regional erweitern zu können", sagte der Geschäftsführer von Remondis Aqua Stoffstrom, Ralf Czarnecki.

Remondis stärkt nach eigenen Angaben mit der Akquisition seine Präsenz in der Region Ostwestfalen-Lippe und will das Dienstleistungsangebot der IAA integrieren und weiterentwickeln.