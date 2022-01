Remondis mit weiterer Übernahme

Remondis hat ein weiteres Unternehmen übernommen. Die jüngste Übernahme durch Deutschlands größten Entsorgungskonzern erfolgte in Osnabrück. So ist die Levien Industrieentsorgung Rohstoffrecycling GmbH seit 1. Januar als Remondis Osnabrück GmbH tätig.

Gesellschafter Dirk Levien habe sich entschieden, sein Unternehmen an die Remondis-Gruppe zu verkaufen, heißt es vom Unternehmen. Gemeinsam mit Stefan Schäfer soll er aber künftig weiter die Geschäfte der Remondis Osnabrück GmbH führen.

Das neu übernommene Unternehmen ist den Angaben zufolge in der Entsorgung für Gewerbe- und Industriekunden sowie der Behandlung und dem Umschlag aller gängigen ungefährlichen Abfälle gemäß Gewerbeabfallverordnung tätig. An dem Standort, der seit Jahresbeginn zur Remondis-Region Nord gehört, werden zusätzlich auch Alttextilien, PET und weitere Abfälle in einer Zweikammerpresse verarbeitet sowie Ersatzbrennstoffe für die Zementindustrie produziert. Darüber hinaus werden Containerdienstleistungen im Raum Osnabrück sowie deutschlandweite Abfalltransporte angeboten.

Laut letzten verfügbaren Geschäftszahlen hat die Levien Industrieentsorgung Rohstoffrecycling GmbH im Jahr 2019 einen Jahresüberschuss von knapp 80.000 € erwirtschaftet. Im Jahr davor lag der Gewinn etwa halb so hoch.

Heute hat das Bundeskartellamt eine weitere Sektoruntersuchung im Entsorgungsbereich angekündigt. Hintergrund ist die große Zahl an Übernahmen durch Remondis und die Rethmann-Gruppe.