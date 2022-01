Prezero nimmt neue LVP-Sortierung in Eitting in Betrieb

Prezero hat vorige Woche seine neue Sortieranlage für Leichtverpackungen im bayrischen Eitting in Betrieb genommen. Nach knapp einjähriger Bauzeit sollen dort jährlich bis zu 120.000 Tonnen Leichtverpackungen aus dem gelben Sack für die Wiederverwertung vor den Toren Münchens aufbereitet werden.

Die Anlage am Standort der Wurzer-Gruppe kostete rund 40 Mio € und beschäftigt 50 Mitarbeiter. In der Anlage werden mit „Black Scans“ auch schwarze Kunststoffe identifiziert. Außerdem unterstützen Sortierroboter bei der Qualitätskontrolle und der Nachsortierung. Auf Basis künstlicher Intelligenz werde die vollautomatische Sortieranlage sämtliche durch den Gesetzgeber vorgeschriebenen Sortierquoten im Rahmen des 2019 erlassenen Verpackungsgesetzes übertreffen, teilte Prezero mit.

Das gesammelte Verpackungsmaterial wird in Eitting in insgesamt 18 verschiedene Fraktionen sortiert. Darunter fallen die Kunststoffarten Polypropylen, Polyethylenterephthalat (PET), Polyethylen und Polystyrol. Zudem können die jeweiligen Fraktionen zusätzlich nach Farben sortiert werden. Auf eine manuelle Sortierung könne weitestgehend verzichtet werden.

Prezero nun mit 600.000 Tonnen Sortierkapazität in Deutschland

Carsten Dülfer, Sprecher der Geschäftsführung Prezero Deutschland: „Mit der Inbetriebnahme der Anlage in Eitting ergänzen wir unser bestehendes Netz hochleistungsfähiger LVP-Sortierungen nicht nur räumlich, sondern auch in quantitativer Hinsicht. Mit einer Gesamtjahreskapazität aller unserer Anlagen in Deutschland von etwa 600.000 Tonnen etablieren wir uns in diesem Marktsegment in der absoluten Spitzengruppe.“ Hinter Alba liegt die Tochter der Neckarsulmer Schwarz-Gruppe damit an zweiter Stelle.

Mit der Anlage in Bayern schließt Prezero zugleich eine geographische Lücke, Wie Christian Kampmann, Leiter Business Unit Sorting bei Prezero sagte, seien vor allem die Recyclinganlagen von Prezero in Österreich und Italien logistisch sehr gut zu erreichen.