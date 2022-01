N+P übernimmt von Viridor Sortieranlage bei London

Der niederländische Ersatzbrennstoffspezialist N+P hat eine Sortieranlage des Entsorgers Viridor in Crayford bei London für einen ungenannten Preis übernommen. Die Transaktion ist nach Angaben von N+P die erste in einer Reihe von geplanten Investitionen in einem Gesamtumfang von 75 Mio Pfund, die das Unternehmen dieses Jahr im Vereinigten Königreich umsetzen will.

Stijn Jennissen, der kaufmännische Direktor von N+P, bezeichnete die Übernahme in Crayford als Teil der Bestrebungen, die Produktion im Vereinigten Königreich auszubauen und die Aktivitäten zu diversifizieren. Die Anlage sortiert nach Angabe Viridors trockene gemischte Wertstoffe aus Haushalten und Gewerbe wie Altpapier, Kunststoffflaschen, Dosen und Altglas.

N+P will den Durchsatz der Anlage auf mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr steigern

Zu den Lieferanten gehören 28 Kommunen und Zweckverbände. N+P erwartet "signifikante Synergien" und will den Durchsatz der Anlage von derzeit rund 330.000 Tonnen pro Jahr auf mehr als 500.000 Tonnen steigern.

Einen Teil des Geländes in Crayford will das Unternehmen nutzen, um Inputmaterial für seine Ersatzbrennstoff-Aufbereitungsanlage in Teesside im Nordosten Englands zu gewinnen. Diese Anlage soll jährlich bis zu 250.000 Tonnen EBS produzieren, der unter dem Namen Subcoal vermarktet wird.

Auf längere Sicht soll in Crayford selbst eine EBS-Produktionslinie entstehen. "Letztlich optimiert es die gesamte Wertschöpfungskette für Abfälle, wenn man sowohl die Produktion alternativer Brennstoffe als auch eine Sortieranlage am gleichen Standort hat", sagte Stijn Jennissen.

Einen ausführlichen Artikel lesen Sie nächste Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 04/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die aktuelle Ausgabe ab Dienstag, 14.00 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: