Kunststoffabfall: Wissenschaftler betonen Vorteil der Verbrennung mit CO2-Abscheidung

Für viele Kunststoffabfälle ist die Verbrennung mit CO 2 -Abscheidung im Vergleich zum Recycling der nachhaltigere Entsorgungsweg. Diese Meinung haben Johann Fellner vom Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement an der TU Wien und der emeritierte Wiener Professor Paul Brunner im Editorial der aktuellen Ausgabe des "Journal of Material Cycles and Waste Management" vertreten.

Die thermische Behandlung mit CO 2 -Abscheidung sei bei einem Großteil der Kunststoffabfälle deutlich vorteilhafter als die stoffliche Verwertung. Sie erfülle die Ziele der Abfallbewirtschaftung besser: Demnach sei das Hauptziel der Abfallwirtschaft nicht ein möglichst hoher Recyclinganteil, sondern der Schutz von Mensch und Umwelt sowie die Schonung der Ressourcen für die Zukunft.

Geringere CO 2 -Emissionen zu geringeren Kosten

Außerdem führe die thermische Verwertung mit CO 2 -Abscheidung zu mehr Umweltvorteilen, da weniger CO 2 -Emissionen in die Atmosphäre und weniger gefährliche Stoffe in die Umwelt gelangten. Außerdem werde der Bestand an Altkunststoffen in der Gesellschaft verringert, schreiben die beiden Wissenschaftler in dem Editorial.

Darüber hinaus sei die thermische Verwertung mit integrierter CO 2 -Abscheidung kosteneffizienter als das Recycling von Kunststoffen. Umgerechnet auf die Vermeidungskosten pro Tonne Kohlendioxid sei die thermische Verwertung mit CO2-Abscheidung nur etwa halb so teuer wie das Kunststoffrecycling, schreiben die Wissenschafter.

