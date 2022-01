Immer mehr Entsorger investieren in Abfallsammelfahrzeuge mit Brennstoffzelle

Immer mehr Entsorgungsunternehmen investieren in Abfallsammelfahrzeuge, die über eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff betrieben werden, einige davon erzeugen den Wasserstoff dafür sogar selbst. Statt den bei der Müllverbrennung erzeugten Strom im wahrsten Sinne des Wortes "um jeden Preis" ins Stromnetz zu pumpen, könnte der Strom bei niedrigen Preisen auch in den Elektrolyseur gelenkt und Wasserstoff für die Busse des ÖPNV oder die Müllsammelfahrzeuge des örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebes erzeugt werden, so die Idee vieler Projekte.

Allerdings sind die Rahmenbedingungen der Produktion von Wasserstoff in Müllheizkraftwerken derzeit schwierig. Zwar soll Wasserstoff dem aus dem biogenen Anteils im Restmüll nach dem jüngsten Beschluss des Deutschen Bundestages zum "Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote" nun doch auf die Kraftstoffquoten angerechnet werden können. Das betrifft jedoch nur die Hälfte des Stroms aus der Müllverbrennung und es bleibt offen, ob der restliche Strom durch den Zukauf von Ökostrom-Zertifikaten „begrünt" werden darf, so dass der komplette Wasserstoff angerechnet werden kann.

