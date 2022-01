EU-Staaten für einheitliche Ladegeräte in Handys

In Europa soll es künftig einheitliche Ladegeräte für Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geben. Darauf einigten sich die EU-Mitgliedstaaten. Der Vorschlag ziele darauf ab, dass man nicht mehr jedes Mal ein neues Ladegerät kaufen muss, wenn man ein neues Mobiltelefon oder ein ähnliches Gerät kauft, und dass alle Geräte mit demselben Ladegerät aufgeladen werden können, teilte der Rat der Europäischen Union nach der Einigung der Mitgliedsländer gestern mit.

Die EU-Kommission hatte ihre Pläne für eine Standardisierung von Ladeanschlüssen für Mobiltelefone, Tablets und Digitalkameras im Oktober vorgestellt. USB-C soll dabei zum Standard für alle betroffenen Geräte werden. Außerdem will Brüssel die Schnellladetechnik harmonisieren und Verbrauchern die Möglichkeit einräumen, beim Kauf eines neuen Gerätes auf ein neues Ladegerät zu verzichten.

Auch die EU-Staaten einigten sich im Rat darauf, den Verkauf von Ladegeräten künftig vom Verkauf elektronischer Geräte zu entkoppeln, so dass beim Kauf eines neuen Geräts nicht unbedingt ein neues Ladegerät mitgeliefert wird. Dadurch werde der mit der Produktion, dem Transport und der Entsorgung von Ladegeräten verbundene Elektroschrott reduziert, heißt es.

Abfallmenge sinkt in der EU lediglich um 1.000 Tonnen

Tatsächlich dürfte die Menge an E-Schrott in Europa durch die Einführung einheitlicher Ladegeräte aber lediglich um rund 1.000 Tonnen im Jahr sinken. Angesichts eines Altgeräteaufkommens in der EU von jährlich mehr als vier Mio Tonnen eine verschwindend geringe Menge.

Um Verbraucher besser zu informieren, will der Rat den Kommissionsvorschlag mit einem Anhang ergänzen, der ein Label mit Ladespezifikationen und ein Piktogramm enthält, das anzeigt, ob ein Ladegerät mitgeliefert wird. Außerdem habe man die technischen Spezifikationen für ein einheitliches Ladegerät präzisiert, so die EU-Staaten.

Nach der gestrigen Einigung im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) des Rates ist als nächstes das EU-Parlament am Zug. Sobald das Parlament seinen Standpunkt zur Standardisierung von Ladegeräten dargelegt hat, könne der Ratsvorsitz die Verhandlungen übernehmen, hieß es aus Brüssel.