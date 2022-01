EU-Konsultation über alternative Kunststoffe

Die Europäische Kommission will einen politischen Rahmen für biologisch abbaubare, kompostierbare und biobasierte Kunststoffe entwickeln und hat dazu eine öffentliche Konsultation gestartet. Diese alternativen Kunststoffe "haben das Potenzial, Vorteile gegenüber herkömmlichen Kunststoffen zu bringen", sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius anlässlich der Eröffnung der Anhörung.

"Wir müssen jedoch gründlich prüfen, ob sie halten, was sie versprechen, und unter welchen Bedingungen." Sinkevičius unterstrich außerdem die Notwendigkeit, für "Klarheit auf dem Markt" zu sorgen, "damit Verbraucher und Unternehmen leicht die Unterschiede zwischen diesen Kunststoffen verstehen können".

In welchen Anwendungsbereichen sind alternative Kunststoffe sinnvoll?

Die EU-Kommission will nach eigenen Angaben mit dem geplanten politischen Rahmen die Nachhaltigkeitsprobleme angehen, die sich in Zusammenhang mit der Nutzung alternativer Kunststoffe abzeichnen. Dabei geht es auch um die Frage, in welchen Anwendungsbereichen sie sinnvoll unter Berücksichtigung der Abfallhierarchie und der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft eingesetzt werden können.

Die eröffnete Online-Konsultation läuft bis zum 15. März. Sie richtet sich sowohl an Fachkreise als auch die breite Öffentlichkeit.