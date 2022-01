Eastman will in Frankreich bis zu eine Milliarde Dollar in chemisches Recycling investieren

Der Chemiekonzern Eastman plant in Frankreich Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 876 Mio €, um das „molekulare Recycling“ von Kunststoffabfällen voranzutreiben. Die geplante Anlage werde das „Polyester-Erneuerungsverfahren“ von Eastman nutzen, um jährlich bis zu 160.000 Tonnen schwer zu recycelnder Altkunststoffe, die derzeit verbrannt würden, stofflich zu verwerten. Der Output werde die gleiche Qualität wie Neuware, aber einen deutlich niedrigeren CO 2 -Fußabdruck haben, kündigte der Konzern am Montag an.

Das aus mehreren Phasen bestehende Projekt umfasst nach Angaben Eastmans Einheiten zur Vorbehandlung von Mischkunstoffen vor dem Aufbereitungsverfahren, eine Methanolyse-Einheit für die Depolymerisierung der Abfälle sowie Polymerlinien zur anschließenden Produktion hochwertiger Werkstoffe für den Einsatz in Spezial-, Verpackungs- und Textilanwendungen.

Eastman plant außerdem die Schaffung eines Innovationszentrums für molekulare Recyclingverfahren, durch das Frankreich „eine Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft“ übernehmen könne. Das Zentrum soll alternative Recyclingverfahren und Anwendungen vorantreiben, um die Verbrennung von Kunststoffabfällen einzudämmen und fossile Rohstoffe einzusparen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 03/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die aktuelle Ausgabe bereits als E-Paper zur Verfügung: